Force Majeure – in der Transport-Bubble wie auf der Piste

In der Peking-Blase ist der Passagier vor allem eines: ausgeliefert.

Rund 100 Kilometer sind von Zhangjiakou nach Yanqing zu bewältigen, also vom bitterkalten Cluster der Langläufer, Skispringer und Freestyler zu den windigen Kunstschnee-Skipisten, wo die olympischen Skirennen stattfinden.



Dafür gibt es für den gemeinen Olympia-Teilnehmer zwei Möglichkeiten: Den Highspeed-Zug mit einem Umstieg in Peking, mit dem man aber nicht rechtzeitig zum Rennstart an der Piste sein würde (vom Bahnhof führt noch eine 50-minütige Busfahrt hinauf ins Alpine Center). Oder ein Bummelbus, mit dem die Anreise trotz nigelnagelneuer Autobahnen und Vorfahrt für alles Olympische („Fastlane“) drei bis vier Stunden dauert, dessen Fahrplan erst am Vorabend in sehr schwammigen Anhaltspunkten verfügbar ist. Auch hier ist keinesfalls garantiert, dass man nicht erst zur Siegerehrung auftaucht.