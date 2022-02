Politologin Partheymüller folgt Brodnig bei Gecko

Julia Partheymüller beschäftigt sie sich unter anderem mit der Frage, wie man "Impfmuffel" überzeugen kann.

Die Journalistin Ingrid Brodnig hat die gesamtstaatliche Krisenkoordination Gecko aus Zeitgründen verlassen. Ihr folgt die Politikwissenschafterin Julia Partheymüller, die als Senior Scientist am Vienna Center for Electoral Research (VieCER) der Universität Wien forscht, hieß es gegenüber der APA. Aktuell arbeitet Partheymüller unter anderem am "Austrian Corona Panel Project" mit. Dabei beschäftigt sie sich auch mit der Frage, wie man "Impfmuffel" überzeugen kann.

Gecko hat dieses Wochenende empfohlen, "ab Herbst bei niedrigen Zahlen Covid-19 in die klassischen Influenzaüberwachungsstrukturen einzubetten - vorausgesetzt, es bleibt bei ähnlichen Varianten wie derzeit." Mehr dazu lesen Sie hier.

