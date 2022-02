Ski-Freestylerinnen verpassten Sprung ins Big-Air-Finale

Wolf und Wallner klar außerhalb der Top zwölf

Österreichs Ski-Freestyle-Duo Lara Wolf und Laura Wallner hat die Qualifikation für das Finale des Olympia-Bewerbs im Big Air klar verpasst. Wolf belegte am Montag unter 25 Starterinnen Platz 21, Wallner musste sich mit dem 23. Platz begnügen. Nur die besten zwölf springen am Dienstag (03.00 Uhr MEZ) in Peking auf der einzigen permanenten Big-Air-Rampe weltweit um die Medaillen.

Die Männer um Jungstar sowie Medaillenanwärter Matej Svancer und Daniel Bacher waren später ebenfalls noch in der Qualifikation gefordert.