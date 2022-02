Wiener Atomgespräche könnten kommende Woche fortgesetzt werden

"Biden will immer noch, dass wir in Wien verhandeln“, erklärt der Sondergesandte Malley und fügte hinzu: „Wir werden nächste Woche wiederkommen“.

Die festgefahrenen Gespräche zur Wiederbelebung des iranischen Atomprogramms können nach Angaben der USA bereits kommende Woche fortgesetzt werden. "Präsident Joe Biden will immer noch, dass wir in Wien verhandeln", sagte der US-Sondergesandte für den Iran, Robert Malley, am Sonntag dem Sender MSNBC.

"Wir werden nächste Woche wiederkommen. Das ist ein Symbol oder ein Zeichen dafür, dass wir weiterhin daran glauben, dass das Abkommen nicht gestorben ist - dass wir es wieder in Gang bringen müssen, weil es in unserem Interesse liegt." Malley schien sich auf die kommende Woche zu beziehen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums war für eine Bestätigung des Termins zur Wiederaufnahme der Gespräche zunächst nicht zu erreichen.

In Wien verhandeln Vertreter des Irans mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China über die Wiederbelebung des Programms. Die USA waren unter Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen von 2015 ausgetreten und hatten den Iran mit neuen Sanktionen belegt. Die neue Regierung in Washington hat eine Bereitschaft zur Rückkehr in den Vertrag signalisiert.

