Oberösterreicher fuhr 16 Jahre ohne Führerschein

Ein 39-jähriger Oberösterreicher ist 16 Jahre lang ohne Führerschein Auto gefahren. Erwischt wurde er Sonntagabend bei einer Verkehrskontrolle in Gosau (Bezirk Gmunden). Der Mann raste zwar davon, wurde aber nach kurzer Flucht angehalten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er seit 2006 keinen gültigen Führerschein besitzt. Er habe probieren wollen, wie lange er ohne Schein fahren könne, gab er bei der Polizei an, wie diese am Montag berichtete. Er wird angezeigt.

