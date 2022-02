Kommt ein Papst in eine italienische Talkshow...

Er wollte Fleischhauer werden, ließ sich von der Chemie „verführen“ und zum Tango verleiten: Papst Franziskus gab sich im TV-Interview ungewöhnlich privat – hatte aber auch kritische Pillen im Gepäck.

Dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist in Italien ein Kunstgriff gelungen: Erstmals in der nicht gerade kurzen Ära der katholischen Kirche hat sich eines ihrer Oberhäupter aufs Unterhaltungsparkett begeben: Papst Franziskus war am Sonntag „ospite speciale“, der besondere Gast, der Talkshow „Che tempo che fa“. In „Wie die Zeiten so sind“ trat der 85-Jährige live auf – per Videostream ins Mailänder Studio von „Rai 3“, leicht versetztes Tonsignal inklusive.

Interviewt wurde der Pontifex von Fabio Fazipo – betont höflich, betont heiter, gewohnt unkritisch. Fragen zu den kursierenden Missbrauchsvorwürfen fehlten gänzlich, dafür wurde reichlich Raum für Franziskus' Leibthemen Gerechtigkeit und Nächstenliebe geschaffen. Zu hören bekamen der Moderator und die 6,7 Millionen Zuseher trotzdem mehr.