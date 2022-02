Elizabeth II. macht deutlich, Camilla wird doch Queen

(c) Action Images via Reuters (JOHN SIBLEY)

Lange war die Frage, ob Camilla als zweite Frau des zukünftigen Königs eines Tages den Titel Queen tragen darf, strittig. Elizabeth II. setzte der Debatte an ihrem siebzigjährigen Thronjubiläum nun ein Ende.

Genau 70 Jahren und einen Tag ist Queen Elizabeth an diesem Montag im Amt. Elizabeth wurde am 6. Februar 1952 im Alter von 25 Jahren unerwartet Königin, als ihr Vater König George VI. krankheitsbedingt starb. Sie ist die erste britische Monarchin, die sieben Jahrzehnte lang auf dem Thron sitzt. Am Wochenende sprachen allerlei Persönlichkeiten ihren Dank und Glückwünsche aus. Am Samstag, einen Tag vor Jubiläum, veröffentlichte das Königshaus ein Statement, in dem Elizabeth II. ihr Versprechen, dem britischen Volk bis zum Ende des Lebens dienen zu wollen, erneuerte. Und sie bekundete einen Wunsch betreffend ihre Nachfolger.

Herzogin Camilla soll eines Tages an der Seite des Thronfolgers Charles den Titel Queen tragen. „Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn diese Zeit gekommen ist, als ,Queen Consort' bekannt sein wird“, teilte die Monarchin in dem vom Palast veröffentlichen Statement mit.

Charles und Camilla gerührt

Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla zeigten sich tief berührt und geehrt von der Geste seiner Mutter, ihrer Schwiegermutter und Queen. „Uns ist die Ehre, die der Wunsch meiner Mutter bedeutet, äußerst bewusst“, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung von Charles. „Während wir uns gemeinsam bemüht haben, Ihrer Majestät und den Menschen in unseren Gemeinden zu dienen und sie zu unterstützen, war meine geliebte Frau durchweg meine eigene unerschütterliche Stütze.“

Eigentlich gang und gäbe

Dass die Ehefrauen von Königen als „Queen Consort“ gekrönt werden, ist eigentlich die Regel. Camilla allerdings wurde vor Jahrzehnten für das Aus der Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana verantwortlich gemacht. Die Frage um den Titel war ergo lange strittig. Expertinnen und Experten zufolge wäre Camilla - die aktuell den offiziellen Titel der Herzogin von Cornwall hat - aber ohnehin rechtlich Königin geworden. Es sei denn, es würde mit einer Gesetzesänderung verhindert.

Mit ihrem öffentlichen Statement hat Queen Elizabeth II. die Debatte nun ohnehin endgültig beendet und somit die Akzeptanz Camillas im britischen Königshaus auf eine neue Stufe gestellt. Auch beim britischen Volk wurde Camilla in den letzten Jahren immer populärer. Nach einem schweren Start als königliches Familienmitglied durch die Hochzeit mit Charles 2005 - acht Jahre nach Dianas Tod - konnte die 74-Jährige mit ihrer bodenständigen und humorvollen Art bei öffentliche Auftritten Sympathiepunkte gewinnen.

(APA/evdin)