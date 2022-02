27.299 Corona-Neuinfektionen in Österreich, 14 Tote

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich rund 27.300 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet. Die Zahlen bleiben damit den zweiten Tag in Folge unter der 30.000er-Marke.

Nach den gestrigen 29.324 Corona-Neuinfektionen wurden heute 27.299 neue Fälle von Covid-19 in Österreich registriert. Ein eindeutiger Trend ist jedoch noch nicht erkennbar, die Zahlen sinken aber seit fünf Tagen kontinuierlich. Vor genau einer Woche wurden 27.411 Neuinfektionen gemeldet, nur wenige Tage später schoss die Anzahl wieder auf fast 40.000 hoch. Die aktuelle Entwicklung könnte ein erstes Anzeichen für das Abflachen der Omikron-Welle sein.

Auf den Normalstationen der Spitäler hat es seit gestern einen Zuwachs von 59 gegeben, hier werden aktuell 1955 Menschen behandelt. 202 Patientinnen und Patienten benötigen aktuell intensivmedizinische Behandlung aufgrund einer Corona-Erkrankung; seit gestern ist eine Person hinzugekommen. 14 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit Corona verstorben.

