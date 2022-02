Zweithöchster Montagswert mit 27.299 Corona-Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich rund 27.300 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet. Die Zahlen bleiben damit den zweiten Tag in Folge unter der 30.000er-Marke.

Nach den gestrigen 29.324 Corona-Neuinfektionen wurden heute 27.299 neue Fälle von Covid-19 in Österreich registriert. Das ist der zweithöchste Wert an einem Montag seit Beginn der Pandemie. Österreichweit waren heute 350.419 Menschen nachweislich derzeit infektiös, das sind knapp vier Prozent der Gesamtbevölkerung und fast so viele Infizierte, wie Graz und Villach zusammen Einwohner haben.

Zahlen trotz Abwärtstrend auf hohem Niveau

Die aktuelle Entwicklung könnte trotzdem ein erstes Anzeichen für das Abflachen der Omikron-Welle sein. Ein eindeutiger Abwärtstrend ist zwar noch nicht erkennbar, die Zahlen sinken aber seit fünf Tagen kontinuierlich. Dennoch sollte keine falsche Hoffnung aufkommen. Vor genau einer Woche wurden 27.411 Neuinfektionen gemeldet, nur wenige Tage später schoss die Anzahl wieder auf fast 40.000 hoch.

Durch die derzeitigen Rekord-Neuinfektionszahlen - der Sieben-Tages-Schnitt der täglichen Fälle liegt bei 32.664 - steigen auch wieder die Spitalszahlen an. Auf den Normalstationen der Spitäler hat es seit gestern einen Zuwachs von 59 gegeben, hier werden aktuell 1955 Menschen behandelt. 202 Patientinnen und Patienten benötigen aktuell intensivmedizinische Behandlung aufgrund einer Corona-Erkrankung; seit gestern ist eine Person hinzugekommen.

Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland: 627

Kärnten: 2374

Niederösterreich: 5654

Oberösterreich: 4992

Salzburg: 1752

Steiermark: 3782

Tirol: 2191

Vorarlberg: 1022

Wien: 4905

Deutlicher Zuwachs an Spitalspatienten

Besonders deutlich ist die Steigerung im Wochenvergleich sichtbar. Insgesamt kamen binnen sieben Tagen 449 Patienten, das sind 29,8 Prozent - hinzu. Auch bei den Schwerkranken gibt es wieder Zuwächse. Am Montag lagen 24 Covid-19-Patienten mehr als noch vor einer Woche auf Intensivstationen, das ist eine Steigerung um 13,5 Prozent.

14 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit Corona verstorben. Allein in der vergangenen Woche hat es 143 Tote gegeben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 14.246 Todesopfer in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 159,5 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

(APA/red.)