Matthias Mayers Medaillen-Trilogie bei Olympia reicht von 2014 bis in die Gegenwart, jetzt gewann er Abfahrts-Bronze in China. Über eine besondere Karriere, die nicht nur im Zeichen der Ringe steht. ÖSV-Trainer Puelacher: „Eine Persönlichkeit!“

Es mag Skirennfahrer geben, die haben mehr Medaillen geholt und mehr Weltcuprennen gewonnen. Doch wenn die besonderen Rennen anstehen, dann ist der 31-jährige Matthias Mayer zur Stelle. Es begann in Sotschi 2014 mit Olympiagold in der Abfahrt, es ging weiter mit Super-G-Gold 2018 in Pyeongchang, zwischendurch wurden immer wieder große Klassiker-Siege in Kitzbühel oder Bormio eingestreut und nun raste der Kärntner in Peking 2022 zu Abfahrts-Bronze.

Wieso das so ist, wieso Form und Materialabstimmung immer dann auf den Punkt sind, wenn die großen Titel ausgefahren werden, darüber bleibt Mayer schon länger eine Antwort schuldig. Vielleicht hat er tatsächlich keine. Auch an diesem Montag im Zielraum von Yanqing sucht er danach. „Naja, ich habe es wieder probiert. Ich habe mich wieder sehr stark darauf vorbereitet, sage ich einmal. Es ist mir wieder sehr gut aufgegangen. Und ich bin sehr zufrieden. Ganz einfach. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist das wichtigste Rennen im Jahr.“