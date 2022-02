Bayern will Impfpflicht für Pflegekräfte nicht kontrollieren

Bayerns Ministerpräsident Söder kündigt ein „de facto Aussetzen des Vollzugs“ an. Denn es mangelt an Fachkräften. Der Freistaat lockert mehrere Corona-Maßnahmen.

Umschwung in der Impfpflicht-Debatte in Deutschland. Im südlichen Bundeslands Bayern will man die ab Mitte März vorgesehene Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umsetzen, berichten deutsche Medien. Er sei dafür, hier "großzügigst" vorzugehen, "was de facto auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft", wird CSU-Chef Söder zitiert. Das Hauptargument Söders ist die Sorge vor Personalmangel. Im Dezember und Jänner hatten sich bundesweit 12.000 mehr Menschen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich arbeitssuchend gemeldet als üblich, hatte die deutsche Bundesagentur für Arbeit Anfang Februar erklärt.

Söder sagte, er sei weiterhin generell für eine Impfpflicht. Diese singuläre und auch partielle Lösung sei aber derzeit in der Omikronwelle keine Hilfe. Der Deutsche Bundestag hatte am 10. Dezember eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken oder Pflegeheimen beschlossen. Bis zum 15. März müssen alle Beschäftigten in diesen Bereichen eine vollständige Impfung nachweisen. Um die Impfquote zu erhöhen, ist in Deutschland auch eine allgemeine Impfpflicht im Gespräch. Geplant ist, dass der Bundestag ohne Fraktionszwang darüber abstimmt.

Eine Reaktion aus Berlin gibt es bereits. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) steht weiterhin hinter der branchenbezogenen Impfpflicht - er spreche hier "im ausdrücklichen Einvernehmen mit Bundeskanzler Scholz“.

Weiter für allgemeine Impfpflicht

Viele Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen fühlten sich durch die Neuregelung stigmatisiert. "Mit einer allgemeinen Impfpflicht sorgen wir für eine Gleichbehandlung und verhindern zudem, dass noch mehr Pflegekräfte ihren Beruf verlassen“, hatte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) vor dem Jahreswechsel erklärt.

Söder hatte die deutsche Bundesregierung zuletzt aufgefordert, einen Öffnungsplan vorzulegen. "Wenn wir uns sicher sein können, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dürfen Freiheitsrechte nicht mehr wie in anderen Phasen der Pandemie zurückstehen", sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag". "Wir sollten bei Kultur, Sport und Handel weitere Öffnungsschritte angehen, wenn die Krankenhauszahlen stabil bleiben. Der konsequente Einsatz von FFP2-Masken erlaubt die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen.“ Bayern will bei den Öffnungen nun selbst Tempo machen.

Der Ministerpräsident war schon länger für eine allgemeine Impfpflicht eingetreten - sowohl aus Gründen des Gesundheitsschutzes als auch "vielleicht" zur Heilung der gespaltenen Gesellschaft, wie er betonte: "Ich glaube, dass viele erst, wenn sie dann geimpft sind, merken, dass es gar nicht so schlimm war“, hatte er im Jänner in der ARD erklärt.

(APA/dpa/red.)