Väterliche Bildschirmzeit

Im Sport und in der Erziehung geht nichts über ­Konsequenz und Vorbildwirkung.

Sonntag also im Jänner. Draußen stürmt es bei 3 Grad. Was für ein Glück, dass es in Australien 27 Grad wärmer ist und uns die Datumsgrenze eine dortige Tennis-Night-Session zum Frühstück serviert. Der Jüngste schaut kurz zu und fragt dann, ob er „spielen“ gehen darf. „Spielen“ heißt nicht Legospielen (natürlich nicht, er wird bald zwölf), sondern sich vor den Bildschirm setzen, um online mit seinen Freunden zu zocken. „Also bitte, du hast gestern bis 23 Uhr gespielt, und jetzt ist es halb zehn, zieh dich einmal an und geh doch ins Freie, spielen darfst du heute erst am Abend wieder“, sage ich in der Trainingshose auf der Couch vor dem Fernseher.

Dass der Bub gestern so lang auf war, weiß ich, weil ich bis dahin „Succession“ geschaut habe. Schon das erste Spiel zwischen Nadal und Medwedew dauert fast eine Viertelstunde. Der Bub verdreht die Augen, zeigt aus dem Fenster, fragt, was er da draußen jetzt tun soll, ich zucke mit den Achseln, sage: „Weiß nicht, den Computer andrehen kannst du jedenfalls nicht“, und schaue weiter beim Tennis zu. Eineinhalb Stunden später fällt die Tür ins Schloss, der Sohn ist offenbar von draußen reingekommen, ich liege immer noch ungewaschen auf der Couch, in Melbourne spielen sie den zweiten Satz.

Der Jüngste fragt, wann es Essen gibt und ob er jetzt kurz ­spielen darf. Weil ich wie Nadal nicht mehr viel Energie übrig habe, fernsehen und nicht diskutieren will, sag’ ich halt: „Ja.“ Das Mittagessen unterbricht die Bildschirmzeit für den Jüngsten und mich, im Gegensatz zu ihm habe ich kaum runtergeschluckt, da sitze ich schon wieder vorm Fernseher. Es ist halb fünf, als Nadal schließlich den Pokal in die Höhe stemmt und ich mich vom Sofa erhebe. Im Sport und in der Erziehung geht eben nichts über ­Konsequenz und Vorbildwirkung.

("Die Presse Schaufenster" vom 4.2.2022)