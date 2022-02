Eltern verlangen für Operation des Sohnes Blut von Ungeimpften

Ein Gericht in Bologna muss entscheiden, ob der Wunsch der Eltern rechtmäßig ist. Diese baten Gleichgesinnte um Blutspenden für ihren Sohn.

Ein Gericht in der norditalienischen Stadt Bologna muss über einen medizinischen Wunsch einer Impfgegner-Familie entscheiden: Die Eltern eines Kindes aus Modena, das im Krankenhaus von Bologna einer Herzoperation unterzogen werden muss, verlangen, dass ihr Sohn keine Infusion mit Blut von Geimpften bekommt.

Die Eltern baten in Chatgruppen von Impfskeptikern um Blutspenden nicht geimpfter Personen für ihren Sohn. Sie gerieten damit mit der Leitung des Krankenhauses Sant Orsola von Bologna in Konflikt, laut der Bluttransfusionen nur nach bestimmten Vorschriften erfolgen dürfen. Die Familie wandte sich daraufhin an Rechtsanwälte. Über den Fall muss jetzt ein Gericht entscheiden, berichtete die Tageszeitung "Gazzetta di Modena".

Laut der Leitung des Krankenhauses schwebt das Kind in Lebensgefahr, die Operation könne nicht mehr hinausgezögert werden. Mit dem Fall ist auch ein Jugendgericht befasst, das das Verhalten der Eltern prüft.

