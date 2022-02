“Game of Thrones”-Studio öffnet für Besucher

Am Freitag eröffnete die „Game of Thrones"-Studiotour in den Linen Mill Studios in Nordirland. Auf über 10.000 Quadratmetern wird ein Blick hinter die Kulissen der Erfolgsserie geboten.

Im Mai ist das kontroverse Finale der der HBO-Erfolgsserie “Game of Thrones” nun schon drei Jahre her. Am vergangenen Freitag öffnete ein Studio, in dem Teile der Serie gedreht wurden, die Tore für Besucherinnen und Besucher. Bei der Studiotour in Nordirland soll Fans einen Blick hinter die Kulissen gewährt werden. Die Eröffnung kommt rechtzeitig zum diesjährigen Start der Prequel-Serie “House of the Dragon”, die 200 Jahre vor den Ereignissen von “Game of Thrones” spielen soll.

Seit Freitag können Fans also auf den Spuren der Darsteller durch die Originalkulissen wie der Großen Halle in Winterfell oder dem berüchtigten Thronsaal in Königsmund wandeln. In den nordirischen Linen Mill Studios wurde zwar nur ein Bruchteil der Serie gefilmt - Dreharbeiten gab es etwa auch in Kroatien und Spanien - doch auf den mehr als 10.000 Quadratmetern findet sich wohl so ziemlich alles, was die Herzen von “Game of Thrones”-Fans höher schlagen lässt.

Kostüme, Requisiten und Prothesen

Auf rund 10.000 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher in die Welt von Westeros eintauchen. Neben den großen Sets werden auch zahlreiche Kostüme zur Schau gestellt, wie etwa Sansa Starks Krönungsoutfit und Joeffrey Lennisters Rüstung. Unter den Requisiten gibt es unter anderem Daenerys Targaryens Dracheneier und Jon Schnees Schwert aus valyrischem Stahl “Langklaue” zu bestaunen. Zusätzlich gibt es Einblicke ins Maskenbild und in die Entwicklung des Setdesigns. So sind auch Prothesen, Skizzen und Modelle Teil der Tour.

REUTERS

“Die Fans werden einfach von der Studiotour begeistert sein, weil alles, was sie hier sehen, in der Serie verwendet wurde,” schwärmt Schauspieler Ian Beattie gegenüber Reuters. Beattie spielte Ser Meryn Trant, eine der Personen auf Arya Starks Liste. “Das sind die tatsächlichen Sets auf denen wir gegangen sind. Das sind die tatsächlichen Kostüme, die wir anhatten. Die tatsächlichen Schwerter, die wir geschwungen haben - du kannst es aufzählen, es ist alles da.” Anders als bei der Serie bekomme man auch die “unglaublichen Details” zu sehen, die in jedem Aspekt bei der Produktion eingeflossen seien, führt Beattie weiter aus.

Die HBO-Serie “Game of Thrones” basiert auf der Buchreihe “Das Lied von Eis und Feuer” vom US-amerikanischen Auto George R.R. Martin. Nach dem Start 2011 entwickelte sie sich zu einem weltweiten Phänomen und kam nach acht Staffeln 2019 zu einem kontroversen Ende.

(dran/REUTERS)