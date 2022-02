Tunesiens Staatschef hebelt Justiz aus

Präsident Saied löst den Obersten Justizrat auf, weil Richter angeblich bei Korruption zu langsam ermitteln. Die Justiz kündigt Widerstand gegen die Demontage der Gewaltentrennung an.

Als die Richter und die Mitarbeiter des Obersten Justizrats in Tunis am Montag zur Arbeit gehen wollten, standen sie vor verschlossenen Türen. Polizisten stellten sicher, dass niemand das Gebäude betrat. Es ist der bisherige Höhepunkt der Konfrontation des Präsidenten Kais Saied mit der Justiz in Tunesien.

Am Tag zuvor hatte Saied den Rat für aufgelöst erklärt. Das Gremium war 2016 geschaffen worden, um die Unabhängigkeit der Richter zu gewährleisten. Die Richter arbeiteten in Korruptions- und Terrorismusfällen zu langsam und verfolgten Parteiinteressen, rechtfertigt der Präsident seinen Schritt. „Wir werden dieser Situation ein Ende bereiten und wir werden in Sachen Oberster Justizrat ein Gesetz oder ein Dekret erlassen. Dieser Rat gehört der Vergangenheit an“, verkündete er und sparte zunächst weitere Details dazu aus. Damit setzte der tunesische Staatschef noch einen weiteren Schritt zur Demontage der Gewaltentrennung in dem einzigen arabischen Land, das aus dem Arabischen Frühling vor elf Jahren eine Demokratie hervorgebracht hat.