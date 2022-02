Affen als Ärzte: Sie behandeln die Wunden anderer mit Insekten

So noch nie gesehen: Eine Schimpansin drückt ein Insekt auf die Wunde im Gesicht eines Männchens.

Erstmals ließ sich bei Schimpansen in Afrika beobachten, dass Tiere zu ihrer Medikation Insekten einsetzen. Sie reiben sie in offene Wunden, nicht nur sich selbst, sondern auch bei verletzten Artgenossen – was der alten Debatte über ihre Fähigkeit zu Empathie neuen Stoff liefert.

Eine Schimpansen-Mutter beugt sich über ihren Sohn, der sich am Fuß verletzt hat. Sie schaut um sich, schnappt sich ein geflügeltes Insekt, das auf einem Ast sitzt, presst es auf ihrer Zunge zusammen und legt es dann auf die offene Wunde des Kindes. Das sah und filmte eine Mitarbeiterin eines Teams, das in Gabun das Verhalten einer Horde beobachtet – und es ist eine doppelte Novität.

Zwar kauen und schlucken viele Tiere bittere Pflanzen zu rein medizinischen Zwecken, etwa gegen Würmer im Darm. Solche Selbstmedikation kennen wir auch von Bären, Elefanten, Staren, Bienen oder Motten. In jüngerer Zeit hat man zudem beobachtet, dass sich Primaten Blätter auf die Haut legen. Aber Insekten als Arznei – das ward im Tierreich noch nie gesehen, wie auch generell eine Wundheilung durch Artgenossen.