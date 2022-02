Queen plant öffentliche Auftritte für März

Anlässlich ihres 70. Thronjubiläums plant die Queen, nach einer Phase der Zurückgezogenheit, wieder öffentlich aufzutreten.

In ihrem Jubiläumsjahr fühlt sich die Queen offensichtlich wieder gesundheitlich bereit für öffentliche Auftritte. Die Nachrichtenagentur PA meldete am Montag unter Berufung auf Palastkreise, Königin Elizabeth II. werde im März an mehreren Veranstaltungen teilnehmen. Mittlerweile ist die 95-Jährige in ihre Residenz Windsor nahe London zurückgekehrt, nachdem sie zuletzt einige Tage und auch ihr 70. Thronjubiläum auf dem ostenglischen Gut Sandringham verbracht hatte.

Zuletzt Zurückgezogen

Die Queen hatte sich seit Oktober 2021 nicht bei öffentlichen Terminen gezeigt. Das Staatsoberhaupt zeigte sich damals zum ersten Mal ohne medizinischen Anlass mit einem Gehstock. Die Nacht auf den 22. Oktober verbrachte die Königin "aus praktischen Gründen" im Krankenhaus, wo sie zu "Voruntersuchungen" war. Danach verordneten die Ärzte ihr eine Ruhepause, ihr Terminkalender sollte ausgedünnt werden.

Nun scheint es der Queen wieder besser zu gehen. Auf aktuellen Videos und Fotos ist sie lächelnd und offensichtlich guter Dinge zu sehen.

Jubiläumsfeierlichkeiten

Wie PA weiter meldete, will die Queen am 2. März auf Schloss Windsor an einem diplomatischen Empfang teilnehmen. Zudem will die Monarchin zwei Mal die Londoner Kathedrale Westminster Abbey besuchen: am 14. März zum Commonwealth Day, der jährlichen Feier des Staatenbundes mehrheitlich früherer britischer Kolonien, sowie am 29. März zu einem Gedenkgottesdienst für ihren Ehemann Prinz Philip, der am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren starb. Auch andere Pflichten wie Audienzen und Auszeichnungen sowie die Teilnahme an Treffen ihres Kronrats nimmt die Königin wieder auf, wie es weiter hieß.

Zu Ehren ihres 70. Thronjubiläums ehrt eine neue 50-Pence-Münze die Königin. Das Geldstück, dessen Wert umgerechnet rund 60 Cent beträgt, ist seit Montag im Umlauf. Zunächst werden 1,3 Millionen Münzen herausgegeben, insgesamt sollen höchstens 5.000.070 geprägt werden - eine Anspielung auf die 70 Jahre, die die Queen mittlerweile auf dem Thron sitzt.

Elizabeth ist seit dem Tod ihres Vaters König George VI. am 6. Februar 1952 britische Königin. Keine Monarchin und kein Monarch war länger auf dem britischen Thron als sie. Am Montag wurden in London und Edinburgh Kanonenschüsse abgegeben, um den Beginn des Jubiläumsjahres zu feiern. Das ganze Jahr über sind Feierlichkeiten geplant.

(APA)