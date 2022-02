Meister des totalen Theaters: Hans Neuenfels ist tot

Der legendäre Regisseur Hans Neuenfels ist 80-jährig gestorben. Er verstand es, sein Publikum zu reizen, machte es oft aber auch glücklich.

Er war das Enfant terrible der deutschen Theaterszene und sorgte immer wieder für Aufruhr. Zuletzt galt er aber eher als Grand-Père und jedenfalls als nicht mehr ganz so terrible. Hie und da konnte man ihn ja früher schon beinahe lieb gewonnen haben. Ehrlich! Das muss auch der größte Skeptiker zugeben. Einfach war es natürlich nicht mit Hans Neuenfels, der aus Krefeld stammte, aber im wienerischen Theatermyzel aufgewachsen war. Sogar seine treue Begleiterin auf der Bühne und im wirklichen Leben, Elisabeth Trissenaar, hatte er als Student am Reinhardt-Seminar kennen und lieben gelernt. Und es waren das kleine Theater am Naschmarkt, in dem der nachmalige Theater-Berserker seine Klauen wetzte, und das Burgtheater, wo er nach ersten Erfahrungen in Frankfurt bedeutende Wegmarken seiner Karriere setzte.

Neu definierte Theater-Schwerkraft