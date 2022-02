Warum Impfgegner im März lieber Maske tragen

Die Koalition setzt per Verordnung den nächsten Schritt zur Impfpflicht, während ihr Gesetz bereits beim VfGH angefochten wird. Ab 16. März drohen Ungeimpften aber Strafen – etwa wenn sie bei Demos ungut auffallen.

Am Samstag war das Impfpflichtgesetz in Kraft getreten, am Montag langte am Verfassungsgerichtshof (VfGH) bereits der erste Antrag dagegen ein. Indes segnete der Hauptausschuss des Nationalrats mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und Grünen die neue Verordnung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zur Impfpflicht ab. Aber was bedeuten nun all diese Schritte? Und wer muss wann mit Strafen rechnen?