Snowboard-Veteran Benjamin Karl gewinnt Olympia-Gold

Hauptbild • Benjamin Karl • GEPA pictures

Benjamin Karl, 36, gewann den Parallel-Riesentorlauf von Peking. Im Finale besiegte er den Slowenen Tim Mastnak. „Es ist ein Lebensprojekt!"

Rekord-Weltmeister Karl scheut auch bei Olympischen Spielen nicht vor Risiko zurück, gerade da nicht. Der Parallel-Snowboarder zauberte am Dienstag ein von ihm in Wettkämpfen noch nicht getestetes Board einer für ihn neuen Marke hervor. Gold fehlte dem Dritten von 2014 und Zweiten von 2010 noch in seiner Olympia-Sammlung - das hat er jetzt gewonnen. Er besiegte im Finale den Slowenen Tim Mastnak.

Das Schwierige am Rennen in Secret Garden im Großraum Zhangjiakou sei laut Karl, dass es für die Hangneigung einige Spezialisten im Feld gebe, die sich bei solchen Gegebenheiten besonders wohlfühlen. "Ich gehöre zu den vier Leuten nicht dazu." Der Wahl-Osttiroler zählte just Finalgegner Tim Mastnak zu den Bevorteilten. "Die sind extrem schnell, wenn es diese Art von Neigung hat."

Im Zielraum war Karl, zweifacher Familienvater, sehr emotional. „Dieser Sieg war mein Lebensprojekt. Ich liebe Heldenstorys, vor allem, wenn sie gut ausgehen. Ich habe die Entscheidung, das Brettl zu tauschen, aus dem Herzen getroffen. Wann, wenn nicht jetzt?"