OMV testet neue Tankstelle: Einkauf und Pizza ohne Personal

Die OMV testet ein neues Tankstellenkonzept in Linz, das neben Tanken auch Einkaufen bis hin zur fertigen Pizza bietet, alles rund um die Uhr. Aber vor allem: Ohne Personal. Errichtet wurde die "Fastlane" am Standort einer alten Avant-Tankstelle, berichten mehrere Zeitungen.

Angeboten werden rund 1000 Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf, sowie warme Snacks und Coffee-to-go. Bezahlt wird per Karte oder mit dem Smartphone. Bei den warmen Speisen arbeitet die OMV mit BistroBox zusammen, der Lebensmittelbereich wird von UniBox betreut.

Ende Jänner wurde bekannt, dass der Handelskonzern Rewe sein Geschäft an Tankstellen deutlich ausbaut. Die Tochterfirma Adeg Großhandel wird ab Mitte Februar 195 Tankstellenshops von OMV/Viva in Österreich mit Obst, Gemüse, Milch- sowie Fleischartikel beliefern. Schon jetzt ist das Handelsunternehmen in 405 Tankstellenshops österreichweit vertreten.

