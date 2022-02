Wie Kaffee es der Wissenschaft schwer macht

Kaffeekultur geht mit der Zeit, an Kultstatus verliert das Getränk aber nicht. Was Gesundheitsstudien und einer neuer Bildband über Kaffee erzählen.

Kaum ein Getränk ist gleichzeitig so alltäglich und so bedeutungsvoll wie Kaffee. Da sprechen die Zahlen für sich - mehr als 160 Millionen Säcke Kaffee werden aktuell jährlich konsumiert. Die unzähligen kaffeebezogenenen Sprüche, die es von großen Kaffeehäferln in der Büroküche auf pastellfarbene Instagrampostings geschafft haben, zeigen nicht nur, die pop- und netzkulturelle Bedeutung von Kaffee. Dass viele Menschen sich ihren Start in den Arbeitstag ohne morgendliches Kaffeeritual gar nicht vorstellen können, ist zeitgenössisches Überbleibsel einer jahrhundertelangen Kaffeekultur, in der mit dem Getränk Luxus, persönliches Ritual und Genuss verbunden wurde.

Undurchschaubare Kaffeestudien

Nicht nur die Kaffeekultur ist mancherorts zur Wissenschaft geworden, auch Kaffee selbst ist oft Thema gesundheitlicher Studien. Dass das stimulierende Getränk Auswirkungen auf den menschlichen Organismus hat, ist unumstritten. Ob diese nun positiver oder negativer Natur sind, dazu scheiden sich die Geister. Neben schlechten Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem und den Schlaf wird Kaffee auch oft mit Krebserkrankungen in Zusammenhang gebracht. Die Aussagekraft von Kaffeestudien auf Bevölkerungsebene ist allerdings sehr gering, da viele Faktoren, wie Alter, Bildungsgrad und Bewegungspensum von Befragten, die Ergebnisse verzerren - insbesondere, ob diese rauchen. So ist es möglich, dass zahlreiche Studien aus den Neunzigern auf ein höheres Krebsrisiko durch regelmäßigen Kaffeekonsum hindeuteten, neuere Metastudien dieser Annahme aber widersprechen und sogar den gegenteiligen Effekt behaupten. Wieder andere Studien können gar keinen Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Krebserkrankung ausmachen.

Auch individuelle Ernährungsgewohnheiten spielen bei der Wirkung von Kaffee eine große Rolle. Werden ganze Mahlzeiten durch Kaffee ersetzt, wirkt das Getränk anders, als wenn es Teil eines ausführlichen Frühstücks ist, da sich die Inhaltsstoffe verschiedener Lebensmittel gegenseitig beeinflussen können. Dass Kaffee und seine Wirkung in Studien schwer abzubilden sind, hat auch noch einen anderen Grund: Je nach Zubereitung und Art des Kaffees variiert auch die inhaltliche Zusammensetzung der Wirkstoffe. Einen universellen Standard, was unter einer Tasse „Kaffee“ zu verstehen ist, gibt es nicht.

Vielfältige Kaffeekulturen

Für Gesundheitsstudien also keine idealen Voraussetzungen, für Kaffeekenner und -liebhaberinnen hingegen sehr. Wie unterschiedlich und vielfältig Kaffeekultur auf der ganzen Welt sein kann, zeigt der Bildband „Spill the beans“, in dem Lani Kingston sich vor allem mit lokalen Kaffeekulturen auf der ganzen Welt auseinandersetzt. Dabei werden auch die großen wirtschaftlichen Zusammenhänge betrachtet - immerhin sind etwa 125 Millionen Menschen weltweit vom Kaffeeanbau abhängig. Lokale Besonderheiten, wirtschaftliche Abhängigkeiten, Familiengeschichten - an der Art und Weise, wie Kaffee zubereitet wird, lässt sich viel ablesen. Kingston erkundet Anbau, Handel und Zubereitung von Kaffee in Äthiopien, Guatemala, Vietnam und anderen Ländern.

Kaffeezubereitung schaut überall anders aus. (c) © 2019 Alana Dimou

Dabei stehen vor allem rezente Entwicklungen im Vordergrund, etwa wie sich der Klimawandel auf Anbauregionen auswirkt oder wie mit Schädlingsbefall durch die Kaffeerostkrankheit umgegangen wird.

Spill the Beans. Global Coffee Culture and Recipes. Lani Kingston, Gestalten Verlag, 264 Seiten, 39,90€





(chrima)