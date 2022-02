Neuinfektionen in Österreich sinken weiter, 25 Todesfälle

Heute werden 27.087 neue Fälle gemeldet. In den Spitälern steigt die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Seit gestern sind 25 Menschen verstorben. 69,3 Prozent haben einen gültigen Impfschutz.

Seit einer Woche geht die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Österreich konstant zurück. Heute melden die Ministerien 27.087 Neuansteckungen. Gestern waren es noch 27.299, am Mittwoch in der Vorwoche 39.410. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage ist mit 32.835 deutlich höher als die Zahl der heutigen Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 2573,1.

In den Spitälern sorgen die - trotz dem Rückgang - weiterhin konstant sehr hohen Infektionszahlen für immer mehr Patientinnen und Patienten. Derzeit werden 2072 an Covid-19 Erkrankte stationär behandelt. Das sind um 117 mehr als am Vortag und um 424 als noch vor einer Woche. Auf den Intensivstationen ist die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten von knapp über 200 auf 194 gesunken. Über den Verlauf der vergangenen sieben Tage mussten insgesamt 14 weitere Schwerkranke auf den Intensivstationen aufgenommen werden.

Seit gestern sind 25 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben. Insgesamt gab es in Österreich bereits 14.271 Corona-Tote.

Höchste Inzidenz in Vorarlberg und Tirol

Die meisten Neuinfektionen gab es am heutigen Dienstag in Wien (5501), Oberösterreich (4884) und in Niederösterreich (4539). In der Steiermark waren es 3363 Neuinfektionen, Tirol 3170, Kärnten 2057, in Vorarlberg 1798, in Salzburg 972 und im Burgenland 803.

Ein anderes Bild zeichnen die Sieben-Tages-Inzidenzen der Bundesländer. Da liegt Vorarlberg mit einer Inzidenz von 2853,4 knapp vor Tirol mit 2835,1. An dritter Steller liegt Kärnten mit einer Inzidenz von 2777,7. Die Steiermark hat mit 2739,5 die vierthöchste Inzidenz, dicht gefolgt von Oberösterreich mit 2731,5. In Salzburg liegt der Wert bei 2551,4, in Wien bei 2461,5, in Niederösterreich bei 2291,8 und im Burgenland mit 2003 wieder knapp über 2000.

Derzeit haben 69,3 Prozent der Menschen in Österreich einen gültigen Impfschutz.

(red.)