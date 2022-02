Bitcoin steigt auf höchsten Wert seit Anfang Jänner

Am Vormittag kostete die nach Marktwert größte Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitfinex bis zu 45.400 US-Dollar. Auch der Ether-Kurs erholt sich.

Der Bitcoin hat seine jüngsten Kursgewinne ausgebaut und am Dienstag einen einmonatigen Höchststand markiert. Am Vormittag kostete die nach Marktwert größte Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitfinex bis zu 45.400 US-Dollar (39 661,05 Euro). Das ist der höchste Stand seit Anfang Jänner. Auch andere Kryptowerte wie die Nummer zwei am Markt, Ether, legten weiter zu.

Alle derzeit rund 17.400 Internetdevisen kommen aktuell auf einen Gesamtwert von rund 1,7 Billionen Dollar. Bitcoin macht davon gut 40 Prozent aus, Ether etwas weniger als 20 Prozent. Von ihren Rekordwerten sind sowohl der Bitcoin als auch die gesamte Marktkapitalisierung weit entfernt. Im vergangenen November war ein Bitcoin knapp 69.000 Dollar wert gewesen, der Marktwert aller Kryptowerte war damals auf fast 3 Billionen Dollar gestiegen.

Gleichlauf mit Aktienmärkten

Gründe für die aktuellen Kursgewinne scheint es nicht allzu viele zu geben. In der Regel weisen Digitalwerte einen recht hohen Gleichlauf mit der Stimmung an den Aktienmärkten auf, da sie als riskante Geldanlage gelten. Die Aktienmarktstimmung ist derzeit aber schwankungsanfällig, insbesondere Werte von technikorientierten Unternehmen stehen aktuell häufig unter Druck.

Zudem belastet an der Aktienbörse die Erwartung steigender Leitzinsen in vielen Ländern. Zinslose Anlagen wie Digitalwerte leiden für gewöhnlich unter dieser Aussicht. Einige Marktteilnehmer verweisen allerdings auf "Schnäppchenjäger", die die vergleichsweise niedrigen Kurse von Bitcoin und anderen Kryptowährungen als Einstiegsgelegenheit nutzten.

(APA)