Leserstimmen: „Das Unternehmen schaut auf sich und ich schau auf mich“

Warum finden viele Unternehmen keine Arbeitskräfte mehr? Darüber wurde im „Presse"-Forum und auf den Leserbrief-Seiten viel diskutiert. Hier eine Auswahl an Leserstimmen.

Viel wurde in den vergangenen Monaten über ein Phänomen diskutiert: In immer mehr Branchen fehlen die Fachkräfte - und das, obwohl es viele Arbeitslose gibt. Wirtschaftsressortleiter Gerhard Hofer schrieb dazu in einem Leitartikel: „Der Fachkräftemangel in Österreich hat viele Ursachen. Eine davon ist die sinkende Loyalität zwischen Mitarbeitern und Unternehmen.“ Was denken Leserinnen und Leser darüber? Eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Was so alles an Ausbeutung grassiert ...

In immer mehr Unternehmen ist es heute gar nicht mehr möglich, einen Betriebsrat zu gründen; darauf reagiert man in den Vorstandsetagen geradezu hysterisch und paranoid! Wer einen solchen Schritt auch nur andenkt, verliert rasch seinen Job! Aber wer als Unternehmer ohnehin alles einhält, was Arbeitsrecht und Gesetz vorgibt, der muss doch keine Interessensvertretung seiner Arbeiter und Angestellten fürchten; sollte man zumindest meinen. Wenn man dann jedoch einmal genauer hinsieht, dann erkennt man rasch, was hier so alles an Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft grassiert.

Auch diesen Aspekt sollte man nie aus den Augen verlieren!

Mitarbeiter werden nicht mehr als „Kapital“ betrachtet

Loyalität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entsteht wechselseitig z.B. aus der gelebten Firmenkultur, aus der Motivation dass Einsatz, Treu und Loyalität sich auch "auszahlen". Während in den 70er 80er Jahren in großen Firmen wie z.B. Siemens die Mitarbeiter das "Kapital" der Firmen waren, ist dies jetzt der Shareholder Value, die Aktienrendite für die Aktionäre. Das amerikanische System hat in Europa Einzug gehalten. Sogar den Sozialdemokraten sind die Utopien einer Gesellschaft ausgegangen. Es zählt nur die Gewinnmaximierung für einige wenige. Wenn ich das als Arbeitnehmer weiß, richte ich mein Verhalten danach. Ich finde es gut, wenn die Arbeitgeberseite mehr unter Druck gerät nach Jahrzehnten der neoliberalen Haltungen. Wir haben den Sinn für eine Wirtschaft verloren, die nachhaltig ist und allen Menschen dient.

Mitarbeiter wertschätzend behandeln

Ich bin selber Dienstgeber mit 5 Mitarbeitern.Mein Credo: wenns mir gut geht, dann soll es meinen Mitarbeitern auch gehen.Wer Mitarbeiter wertschätzend behandelt und diese es umgekehrt auch machen, dann läuft es perfekt. Keine Fluktuationen, also Win-Win-Situation.

Das Unternehmen schaut auf sich und ich schau auf mich

Es gab eine Zeit wo’s gepasst hat: Ich schau auf das Unternehmen, das Unternehmen schaut auf sich. Firmenkultur: „Die Mitarbeiter sind unser höchstes Gut.“

Dann kam: „Das Unternehmen schaut auf sich und ich schau auf mich.“ Bei dieser Art von Firmenkultur gibts das Wort Loyalität nicht.

Will keiner mehr auf Urlaub fahren?

Was ich mich schon frage bei all den Neuentdeckern der Work-Life Balance und nur noch 20h-Arbeitendenen, die sich ja so an die viele Freizeit in der Kurzarbeit gewöhnt haben - wer wird ihnen auf kurz oder lang den gewohnten Lebensstandard finanzieren, weil, das geht sich nun mal nur mit Vollzeitarbeit aus. Oder will gar keiner mehr ein Haus bauen, auf Urlaub fahren, mal nett essen gehen, Ski fahren.....?

Keine Einbahnstraße

Vor gut 10 Jahren hat man in vielen mittelgroßen Firmen Angestellte so ab 55 in die "Wüste" geschickt, zu teuer etc.,. Viele waren lange "ihrer" Firma "treu" geblieben. Und da wundert man sich heute, dass es a) keine Loyalität mehr gibt und dass wir b) zuwenig Arbeitskräfte haben. Manche Chefs träumten vom "global player"...Oft blieb es ein Traum. Und: Loyalität ist keine Einbahnstraße....

Verrückte Welt

Manager denken immer nur an jetzt und leider auch immer mehr Inhaber. Für Konzerne ist es besser wenn sie die Fixkosten des Personals auslagern um profitabler da zu stehen. Verrückte Welt. Die Pandemie hat es nur schneller ans Tageslicht gebracht. Die Firmen brauchen Gastarbeiter weil sie hier niemand mehr unter diesen Arbeitsbedingungen finden. Da diese jetzt vermehrt fehlen wird das sichtbar.

Das Gebäude ist einsturzgefährdet ...

Loyalität ist die Voraussetzung für das Funktionieren hierarchischer Strukturen, aber die haben sich überlebt. Sie sind nicht geeignet, die Möglichkeiten der modernen Kommunikationstechnik zu nutzen. Die Flexibilität, jederzeit und überall einzukaufen und daher auch seine eigene Leistung jederzeit und überall anzubieten, ist mit hierarchischen Strukturen nicht vereinbar. Hier werden sich neue Organisationsformen entwickeln. Das erfordert ein Umdenken.

So erfreulich man es empfindet, bei eBay ein- und verkaufen zu können, so bedrohlich mag es zunächst erscheinen, sich für seine Arbeitskraft immer wieder einen Abnehmer suchen zu müssen. Die Pandemie hat nicht nur dieses Umdenken beschleunigt, sondern durch die Unterbrechung der Lieferketten auch Probleme deutlich gemacht. Das ändert aber nichts daran, dass hierarchische Strukturen obsolet sind.

Das Gebäude der Industriegesellschaft war schon vor der Pandemie morsch. Durch die Erschütterungen der Krise ist es einsturzgefährdet. Wir sollten es möglichst rasch verlassen.

Dr. Gerhard Siegl, 1090 Wien

Vom Arbeitnehmer zum Mitunternehmer

Bitte nicht alles auf Corona schieben. Die Medien klären uns nach wie vor täglich auf: Die Finanzwelt beherrscht die Wirtschaft, einige wenige besitzen das Hauptvermögen im Land, Manager-Spitzengehälter gepaart mit Erfolgsprämien, oft ohne dass die Bonifikationen an zu erzielende Erfolge gebunden sind, viele davon im staatlichen oder halbstaatlichen Bereich - demotivierend für den arbeitenden Durchschnittsbürger.

Der Austro-Kanadier Frank Stronach hat es vorgemacht. Er hat im wirtschaftsliberalen Kanada ein Weltunternehmen speziell mithilfe von Mitarbeiterbeteiligungen aufgebaut und wurde zeitweise zum größten Auslandsinvestor in seiner alten Heimat. Der uralte Vorschlag nach einer Struktur für eine Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmensergebnis ist in Österreich nicht nennenswert angekommen. Der weitere Schritt, nämlich einer Stammbelegschaft Unternehmensbeteiligungen zu ermöglichen - hier könnte sich auch die Politik fördernd einschalten -, wäre für viele Arbeitnehmer ein Schritt in die Finanzwirtschaft und eigentlich ein besonderes Gebot der Zeit. Damit würde aus dem Arbeitnehmer ein Mitunternehmer, und damit könnte wahrscheinlich vieles wiedergewonnen werden, was so beklagt wird: mehr Motivation und Loyalität!

Dr. rer. com Heinz Wimpissinger, 3400 Klosterneuburg

Liebe Unternehmer: Wann, wenn nicht jetzt?

Im Artikel von Jeannine Hierländer zu der seit Monaten bekannten Thematik des Fachkräftemangels werden einige Gründe angeführt und unter anderem auf die Notwendigkeit des Umdenkens durch Unternehmen verwiesen. Meines Erachtens erfordert es alleinig das Mitdenken aller Bevölkerungsgruppen mit deren Stärken und Leistungsvermögen. Menschen mit Behinderungen mit ihren Potenzialen sind bisher von Unternehmen noch viel zu wenig beachtet. Der im Artikel erwähnte Mangel an Motivation ist gerade für diese Gruppe von potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gegeben, vielmehr trifft genau das Gegenteil zu. Hiervon können viele Firmen berichten, die mit ihnen Erfahrungen gemacht haben. Zudem zeigen mehrere Untersuchungen, dass neben vielen anderen Vorteilen, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, die Motivation und Loyalität auch der übrigen Belegschaft deutlich höher ist. Also, liebe Unternehmer: Wann, wenn nicht jetzt?

Karin Praniess-Kastner, MSc, Präsidentin Wiener Hilfswerk, 1070 Wien

Die Lehre für Erwachsene

Es gibt eigentlich relativ viele Arbeitslose, welche nach 20 Jahren mit ihrer Berufsentscheidung von damals nicht mehr zufrieden sind, nicht mehr können oder wollen. Außerdem war Corona für das Gastgewerbe eine Katastrophe.

Vielleicht sollte man die Lehre für Erwachsene etwas mehr in den Fokus rücken. Das könnte den Berufsumstieg erleichtern, die freien Lehrstellen auffüllen und die Arbeitslosenzahlen senken.

Wenn man den Zugang zu den Förderungen des AMS zbsp. in einer zeitlich begrenzten Kampangne etwas erleichtern würde, könnte das vielleicht schon von Vorteil sein.

Wichtiger, als einen Bürosessel zu bewachen

Zum Artikel: "Potenzial der Frauen nicht weiter verschwenden",

Ich stimme persönlich zu, dass wir Männer bei der Arbeit im Haushalt, bei Kindererziehung und -betreuung noch ordentlich Luft nach oben haben. Aber: Wenn schon in der Überschrift diese Tätigkeiten als "Verschwendung von (welchem?) Potenzial der Frauen" bezeichnet wird, dann darf es nicht wundern, wenn diese Tätigkeiten nicht allzu gut bezahlt sind (Stichwort Pflege, Kindergarten usw.) und damit (leider) auch ein eher geringes Sozialprestige mitbringen und sich daher Männer (die grundsätzlich in der überwiegenden Mehrheit sich über die berufliche Tätigkeit definieren) nur sehr eingeschränkt für diese Aufgaben begeistern können.

Corona hat uns hoffentlich klar vor Augen geführt, dass haushaltliche, pflegende, erziehende und bildende Aufgaben wichtiger sind als irgendwo am Fließband zu stehen oder einen Bürosessel zu bewachen. Ohne die täglich verlässliche Erfüllung dieser "Potenzial verschwendenden" Tätigkeiten kommen wir sehr schnell an die Grenzen unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Ich kann mir gut vorstellen, die Bezüge der Pflegenden, Betreuenden und Erziehenden um 50% zu erhöhen und dafür die Bezüge der Politiker, Vorstandsetagen u. ä. um ein Drittel zu kürzen.

Stefan Lueginger, 4040 Linz