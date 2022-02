Warum reden alle über Nord Stream 2 - außer Olaf Scholz?

Es war ein bizarrer Auftritt von Olaf Scholz und Joe Biden in Washington und die Welt weiß noch immer nicht, wie Deutschland mit der Gasleitung Nord Stream 2 umgeht, sollte Putin einen Krieg beginnen. Berlin-Korrespondent Christoph Zotter über den Besuch des deutschen Kanzlers in den USA und Putins Pipeline.

Es war ein bizarrer Auftritt von Olaf Scholz und Joe Biden in Washington und die Welt weiß danach noch immer nicht so recht, wie Deutschland mit der noch nicht in Betrieb genommenen Gasleitung Nord Stream 2 umgeht, sollte Putin einen Krieg beginnen. Berlin-Korrespondent Christoph Zotter über den Besuch des deutschen Kanzlers in den USA und die Pipeline, die den Russland-Konflikt für Europa so schwierig macht.

Mehr zum Thema: >>> Leitartikel von Christoph Zotter: >>> Analyse von Aloysius Widmann zu Nord Stream 2 in Europa.

Schnitt: Georg Gfrerer

Credit: Cnbc/CNN/ABC News

Gastgeberin/Host: Anna Wallner.

Audio und Produktion: Georg Gfrerer/Aaron Olsacher/ www.audio-funnel.com.

Grafik: David Jablonski.