Matthias Mayer: Das Vermächtnis von "Mr. Olympia"

Als erfolgreichster Alpiner Österreichs bei Winterspielen räumt Matthias Mayer mit einer viel zitierten Mär auf: Olympia-Rennen sind eben keine Skirennen wie alle anderen auch. Zumindest auf der Piste fehlt nicht mehr viel auf die Allergrößten.

Ein Olympiasieger wird durchgereicht. Interviews im Zielraum, Flower Ceremony, eventuell ein Dopingtest, Händeschütteln (zumindest symbolisch), offizielle Pressekonferenz und dann gilt es in Yanqing auch noch vom Berg herunterzukommen. Matthias Mayer kam hier im Norden Pekings noch gar nicht dazu, über das Kapitel Skigeschichte zu sinnieren, das er gerade geschrieben hat. „Das muss ich für mich erst einordnen, das dauert noch.“

Zum Einordnen: Der Sieg im Super-G ist sein drittes Olympia-Gold nach Sotschi 2014 (Abfahrt) und Pyeongchang 2018 (Super-G), am Vortag in Yanqing hatte er schon Bronze in der Abfahrt geholt. Macht insgesamt vier Olympia-Medaillen, die Mayer nun zum erfolgreichsten Alpinen der Skination Österreich machen, noch vor Toni Sailer (3 x Gold) und Hermann Maier (2 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze). International spielen nur noch Kjetil André Aamodt (4-2-2) und Alberto Tomba (3-2-0) in dieser Liga. Und keiner aus diesem Duo ist freilich noch aktiv.

GEPA pictures

Es ist der absolute Ski-Olymp, in den sich der 31-jährige Kärntner in Peking gefahren hat, auch abseits der Rennstrecken. Aamodt und Tomba haben ihren Sport weit über die Pisten hinaus verändert. Was aber wird das Vermächtnis von Österreichs „Mr. Olympia“ (Zitat Max Franz) sein?

Alles spiegelt sich im Fahrstil

Aamodt gelang der Durchbruch einst wie Mayer mit einem Olympiasieg (Super-G 1992). Niemand fuhr Anfang der 1990er so sauber und gleichzeitig aggressiv wie der Norweger, sein Einfluss auf die Skiwelt aber wurde erst später deutlich. Aamodt begründete die Attacking Vikings und damit die norwegische Kultur des Gewinnens, in der das Team über allem steht und das gesamte Wissen über Generationen weitergeben wird. Die Olympiasieger Svindal und Jansrud, nun Kilde, Braathen und McGrath, sie alle berufen sich auf Aamodt. Nur so konnte das vergleichsweise kleine norwegische Team den Skisport prägen, in vielen Phasen gar dominieren.

Tomba war überhaupt das Gesicht seines Sports. Die Technikrennen, die wenig Interesse auf sich gezogen hatten, wurden dank ihm zum Spektakel, die Extravaganz, das großstädtische Flair des Italieners aus reichem Hause verliehen dem Skisport einen Popularitätsschub.

Mayer ist weder ein großer Teamleader noch pflegt er neben den Pisten einen großen Auftritt. Für Ersteres ist der österreichische Skirennsport teamintern viel zu kompetitiv. Dabei hätte Mayer das Zeug zum Mentor: Er hat die Erfahrung, ist allseits respektiert, er strahlt Ruhe aus und hat einnehmenden Humor. „Nicht nur ein guter Skifahrer, ein lässiger Typ, ein super Charakter“, sagt Vincent Kriechmayr.

imago images/Xinhua

Schlagzeilen à la Tomba sind Mayer fremd, Erfolg und Verletzungen haben ihn demütig gemacht, das tief gläubige Elternhaus sorgt für Bodenständigkeit. Mit einer irakischen Familie, die die Mayers während der Flüchtlingskrise aufgenommen haben, pflegt er immer noch Kontakt, erzählte er in Yanqing. Mayer hat auch gar keine Ambitionen in Sachen Popularität. Im Sommer 2020 hat er geheiratet, nun sagt er: „Wenn in der Familie und rundherum alles zusammenpasst, kann ich so eine Fahrt zeigen.“

Sein Fahrstil spiegelt all das wider. Mayer geht beinahe schon unscheinbar auf Hundertsteljagd, er strahlt nicht die Aggressivität eines Aleksander Kilde aus, seine perfekte Ski-Technik ist weniger offensichtlich als die eines Marco Odermatt, und doch vereint er beides immer wieder am besten.

Mayer hat noch Großereignisse vor sich, kann auch seine hartnäckige WM-Durststrecke (keine Medaille bei fünf Weltmeisterschaften) noch beenden. Wenn man ein Manko an seinem Olympia-Erfolgslauf finden will, dann dass dieser in einer dunklen Ära des Olympismus gelungen ist, als sich die Winterspiele in der Ski-Provinz wiederfanden, in Sotschi, Pyeongchang, Peking, und mitunter auf dem Rücken von Athleten als Propaganda-Shows umstrittener Regime missbraucht wurden.

REUTERS

Eigens entwickelter Olympia-Skischuh

Umso verlockender muss es für den Kärntner sein, bis zu den Spielen 2026 in Cortina d'Ampezzo weiterzumachen. Wie man alle vier Jahre auf den Tag genau seine Bestform abrufen kann, weiß schließlich niemand besser als der Mann aus Afritz. Auch dafür wird Mayer in Erinnerung bleiben. „Er ist einfach ein Großer und für so ein Ereignis geschaffen. Das ist man, oder ist man nicht“, meinte Abfahrts-Chefcoach Sepp Brunner.

Denn Olympia ist kein Rennen wie jedes andere, auch wenn viele Athleten das im Vorfeld gerne behaupten. Vielleicht sorgt Mayer hier für ein nötiges Umdenken wenn er erklärt: „Ich bin schon mehr Risiko eingegangen als in den Wochen davor“, erklärte er. Im Weltcup sei er zuletzt konstant gefahren, aber nie ans Äußerste gegangen. „Ich habe mich gedanklich schon darauf vorbereitet, wie es in Peking sein kann. Bei dem Lauf heute kann ich nicht mehr Risiko gehen.“

Sogar einen eigenen Skischuh hat er für Peking entwickeln lassen, das Set-up dann mit seinem langjährigen Servicemann Ingo Fink perfektioniert. „Ich habe mich wirklich sehr akribisch vorbereitet.“ Eine Kopfsache auch. „Es ist wahrscheinlich das Wichtigere, dass man da mental, geistig voll am Höhepunkt ist, damit man mit der Lockerheit reingeht, mit der man am Ende auch schnell sein kann.“

Cortina 2026 mit Tomba und Mayer?

Der inzwischen 50-jährige Aamodt hat sein „altes Leben“, wie er sagt, in einem riesigen Container in Norwegen verräumt. Dort hortet er die Erinnerungsstücke an die Ski-Karriere. Zum aktuellen Renngeschehen äußert er sich von Zeit zu Zeit, ansonsten widmet er die Ski-Pension seinen Kindern.

Tomba, 55, taucht gelegentlich bei den Weltcuprennen in Südtirol auf. Er ist jetzt Botschafter für die Winterspiele 2026 in Cortina. Dort, wo Mayer, das olympische Tag-X-Phänomen, auch ihn noch übertrumpfen könnte.