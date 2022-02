Keine Oscar-Nominierung für "Große Freiheit"

(c) imago images/Prod.DB (FreibeuterFilm - Rohfilm via www)

Fünf Filme sind für den sogenannten Auslands-Oscar nominiert, das österreichische Drama "Große Freiheit“ ist nicht darunter. Favorit für den Filmpreis insgesamt ist der Netflix-Western "Power of the Dog“.

Am frühen Dienstagnachmittag wurden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Sebastian Meises Drama "Große Freiheit" war auf der Shortlist für den sogenannten Auslands-Oscar, wurde aber nicht nominiert. Mit zwölf Nominierungen als Favorit in die Verleihung geht der düstere Western "The Power of the Dog" von Regisseurin Jane Campion. Jeder drei vier zentralen Darsteller wurde nominiert: Benedict Cumberbatch in der Hauptdarsteller-Kategorie, Kirsten Dunst, Jesse Plemons und Kodi Smit-McPhee in der Nebendarsteller-Kategorie. Nominiert wurde er auch in der wichtigsten Kategorie bester Film, außerdem hat Campion Chancen auf einen Regie-Oscar - es wäre ihr erster und erst der dritte für eine Frau.

Mit zehn Nominierungen als Mitfavorit geht das Science-Fiction-Drama "Dune" von Regisseur Denis Villeneuve ins Rennen. Als bester Film gehen insgesamt zehn Kandidaten ins Rennen, neben den oben genannten konkurrieren etwa Kenneth Branaghs Schwarz-weiß-Drama "Belfast", die Weltuntergangssatire "Don't Look Up" oder die Musicalneuverfilmung "West Side Story" miteinander. Für Letztere darf sich Hollywoodikone Steven Spielberg auch Hoffnungen auf einen weiteren Regie-Oscar machen.

"Große Freiheit" schaffte es letztlich nicht unter die fünf für die Sparte "International Feature Film" nominierten Werke. Hier treffen etwa "Drive My Car" (Japan), "The Hand of God" (Italien) oder "Der schlimmste Mensch der Welt" (Norwegen) aufeinander.

Die Oscars werden dann am 27. März bei der 94. feierlichen Gala im Dolby Theatre in Hollywood verliehen.

Die wichtigsten Oscar-Nominierungen im Überblick

Bester Film

"Belfast"

"CODA"

"Don’t Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

Beste Regie

Kenneth Branagh, "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

Jane Campion, "The Power of the Dog"

Steven Spielberg, "West Side Story"

Bester Hauptdarsteller

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"

Andrew Garfield, "Tick, Tick, Boom"

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"

Beste Hauptdarstellerin

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Penelope Cruz, "Parallel Mothers"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Kristen Stewart, "Spencer"

Bester Nebendarsteller

Ciarán Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA"

Jesse Plemons, "The Power of the Dog"

JK Simmons, "Being the Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog"

Beste Nebendarstellerin

Jessie Buckley, "The Lost Daughter"

Ariana DeBose, "West Side Story"

Judi Dench, "Belfast"

Kirsten Dunst, "The Power of the Dog"

Aunjanue Ellis, "King Richard"

Bester Animationsfilm

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"The Mitchells vs. the Machines"

"Raya and the Last Dragon"

Auslands-Oscar (Best International Feature Film)

"Drive My Car“, Japan

"Flee“, Dänemark

"The Hand of God“, Italien

"Lunana: A Yak in the Classroom“, Butan

"The Worst Person in the World“, Norwegen

