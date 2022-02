Benjamin Karl: Hauptdarsteller der eigenen Heldenstory

Gold im Parallel-Riesentorlauf vollendet Benjamin Karls Karriere. Über den mentalen Krieg zwischen den Toren und einen Schicksalstag im Sommer 2021.

Noch im Zielraum, unmittelbar nach dem Abschwingen, flossen bei Benjamin Karl die ersten Tränen. Gold im Parallel-Riesentorlauf hatten dem 36-Jährigen selten gezeigte Emotionen entlockt. Er gewann den einzigen olympischen Bewerb der Alpinboarder vor dem Slowenen Tim Mastnak und Vic Wild aus Russland. Nach Silber in Vancouver 2010 und Bronze vier Jahre später in Sotschi krönte Karl seine bemerkenswerte Karriere mit der lang ersehnten Goldmedaille.

Schon vor diesem Rennen zählte der Niederösterreicher zu den Größten seiner Zunft. Bei Weltmeisterschaften stand Karl zwischen 2009 und 2021 gleich fünf Mal ganz oben, sammelte insgesamt acht WM-Medaillen. Zur Krönung fehlte also nur noch Olympiagold. Als Zehnjähriger hatte er erstmals davon geträumt, unter den fünf Ringen an diesem einen Tag der Schnellste zu sein. Er erklärte es zu seinem „Lebensprojekt“. Um in Peking auch wirklich den ganz großen Coup zu landen, hatte Karl in die Trickkiste gegriffen. Respektive, er war ein beträchtliches Risiko eingegangen.