Eileen Gu, 18, versetzte den Gastgeber in Ekstase als sie im Big Air zur ersten von drei möglichen Goldmedaillen sprang. Die gebürtige Kalifornierin meistert mehr als sportlichen Druck, zumal auch chinesische Fans unerbittlich sein können.

Peking. Es ist der größte Druck, der wahre Champions formt. Ski-Freestylerin Eileen Gu krönte sich im Big Air zu einem solchen, ganz China hatte von ihr die Goldmedaille erwartet – und die 18-Jährige lieferte. Mit dem schwierigen „Double-Cork 1620“ (viereinhalb Umdrehungen) setzte sich Gu in ihrem letzten Versuch in der hochklassigen Entscheidung vor Tess Ledeux (FRA) und Mathilde Gremaud (SUI) durch. Als danach der Einser aufleuchtete, überkamen Gu die Emotionen, auch wenn die TV-Kameras einfingen, wie sie sich immer wieder „nicht weinen, nicht weinen“ zusprach. „Das waren Tränen der Freude. Ich musste ans absolute Limit gehen“, sagte die gebürtige US-Amerikanerin, die sich 2019 entschieden hatte für die Heimat ihrer Mutter anzutreten.

Seither ist Gu Chinas Gesicht dieser Winterspiele, als Model prominenter Marken lacht sie von Plakaten ebenso wie als Botschafterin von den Wänden der offiziellen Olympia-Shops. Zugleich muss sie in fast jedem Interview mit westlichen Medien den Nationenwechsel erklären (unklar bleibt ob sie ihren US-Pass abgegeben hat, denn eigentlich erlaubt China keine Doppelstaatsbürgerschaften) und sich für die Missstände beim Olympia-Gastgeber rechtfertigen. „In den USA bin ich US-Amerikanerin und in China Chinesin“, erklärte der in Kalifornien aufgewachsene Teenager die innere Gefühlslage immer wieder diplomatisch.