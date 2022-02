SPÖ und ÖVP: „Gsindl“-Chat stört leise Annäherung

Seit beleidigende Nachrichten von Johanna Mikl-Leitner über die SPÖ bekannt wurden, ist deren zuletzt wieder verbessertes Verhältnis zur ÖVP belastet. Rote fordern, dass Kanzler Nehammer einschreitet.

In Niederösterreich betont ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gern, wie wichtig ihr das Miteinander sei. Zumindest in ihrer früheren Tätigkeit als Innenministerin hatte sie aber wenig nette Worte für den damaligen sozialdemokratischen Koalitionspartner parat. „Rote bleiben Gsindl!“, schrieb sie 2016 ihrem damaligen Kabinettschef, Michael Kloibmüller, während in der Regierung um die Flüchtlingskrise und die Reform des Staatsschutzes debattiert wurde. Aber was bedeutet diese Nachricht für das zuletzt wieder aufgetaute Verhältnis zwischen den beiden Parteien auf Bundesebene?