Sony World Photo Award für die Sterne über dem Gosausee

Die Wienerin Sonja Ivancsics bekommt einen Sony World Photography Award für die beste Einreichung aus Österreich.

In zweifacher Hinsicht lange war Entstehungszeit von Sonja Ivancsics' Foto „Milchstraße im Salzkammergut“, das beim Sony World Photography Award als bestes eingereichtes Bild aus Österreich ausgezeichnet wird: „Ich bewundere seit längerem die wunderbare Spiegelung des vorderen Gosausees“, erzählt Ivancsics der „Presse“. „Und dachte mir, ich muss irgendwann ausprobieren, das zu fotografieren.“ Bis es dazu kam, dauerte es ein Jahr. Zwar ist die Wienerin gerne im Salzkammergut – nur ging es durch Corona nicht so oft, wie sie wollte.

Aber vorigen Juni konnte sie wieder in die Gegend reisen. Am ersten Abend boten sich bei Neumond und klarem Himmel ideale Bedingungen für das Foto, das ihr vorschwebte: Zur „blauen Stunde“, zwischen Hell und Dunkel, machte sie das erste Bild, damit Mauer und die Berge „rauschfrei“ sind. Bis Mitternacht wartete sie, ohne die Kamera zu bewegen: für das Foto der Milchstraße und ihrer Spiegelung. „Ich bin in der Dunkelheit gestanden, ganz alleine – es war wunderbar“, sagt sie. Sie fügte die beiden Fotos zusammen, „dass alles schön und scharf ist“.

Seit viereinhalb Jahren fotografiert sie „mit Anspruch“, sagt die 44-Jährige. Die Zeit in der Natur sei idealer Ausgleich für ihren Beruf als Psychologin. Nun wurde ihr Bild aus mehr als 170.000 Einreichungen aus 61 Ländern in der offenen Kategorie für den Preis ausgewählt. Wie viele aus Österreich waren, wird vor der Verleihung der Preise in allen Kategorien am 12. April nicht verraten.

„Milchstraße im Salzkammergut“ nannte Sonja Ivancsics ihr Foto (c) Sonja Ivancsics/Sony World Photogaphy Awards

>> https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards