CO2-Rechner: Wenn das schlechte Gewissen einkaufen geht

(c) Getty Images (Luis Alvarez)

Wie viel CO2 darf´s denn sein? Das schwedische Start-up Doconomy sammelt Daten, um die Emissionen beim Einkaufen zu berechnen. Damit soll bewusster konsumiert werden. Ein sinnvolles Tool, sagen Klimaökonomen. Doch noch hakt es.

Greta Thunberg könnte das gefallen. Ihr schwedischer Landsmann Mathias Wikström hat 2018 das Fintech Doconomy gegründet, das den CO2-Verbrauch des Einkaufs direkt bei der Bezahlung am Smartphone anzeigt. Damit sollen Konsumenten einen Überblick bekommen, wie sich ihr Einkauf auf das Klima auswirkt. „Wir wollen ein bewussteres Einkaufen ermöglichen. Und kaum etwas ist da so einflussreich wie die eigene Geldbörse“, sagt Wikström. Er ist Teil einer neuen Generation von Entrepreneuren, die den Klimaschutz zum Hauptgeschäftsfeld ihres Unternehmens erklären. Und Wikström und seine Ideen sind gefragt: Bei der UN-Klimakonferenz vergangenen Herbst in Glasgow referierte er darüber, wie man künftig schonender mit fossilen Ressourcen umgehen solle.

Seinen Fokus legt er dabei auf den Konsum. „Wir sammeln die Daten von Millionen von Einkäufen und geben sie den Konsumenten in Form von transparenten Informationen über die CO2-Bilanz ihres Einkaufes wieder zurück“, sagt der CEO des schwedischen Start-ups zur „Presse“. Mehr als hundert Millionen Transaktionen berechnet Doconomy inzwischen monatlich. Dafür arbeitet man mit großen Zahlungsdienstleistern wie Mastercard und Klarna zusammen.