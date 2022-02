Lust auf ein bisschen Gönnung?

Die Macher von „4 Blocks“ stellen in ihrem Nachfolgeprojekt vier junge Frauen aus Berlin in den Mittelpunkt einer Gangsterstory. „Para – Wir sind King“ ist ein bitterer Spaß.

Sie hat sich nicht abhalten lassen. Hajra (Soma Pysall) hat es mitgenommen, das Kokain im Wert von mindestens 10.000 Euro, die Plastikbeutel lagen doch einfach so da, in der verlassenen und verwüsteten Wohnung des Dealers, in die sie – ihre Freundin Jazz brauchte dringend was zum Runterkommen und der Kerl ging einfach nicht ans Telefon – einfach reingestolpert sind. Bekommt eh keiner mit. Wird schon alles gut gehen.

Dabei sollte sie, die schon eine halbes Jahr im Gefängnis verbracht hat, doch wissen, dass nicht immer alles gut geht. Jetzt sitzt sie im Kreis ihrer Freundinnen in einem vermodernden Hinterhof, verteidigt den Diebstahl und versucht die anderen zu überreden, gemeinsam das Zeug zu verticken. „Wollt ihr nicht einmal was anderes? Habt ihr nicht Bock auf ein bisschen Gönnung?“ Einmal im Leben Para machen, Geld, Kohle, Kies. Und da werden ihre Freundinnen schwach. Endlich Gucci-Klamotten, davon träumt die blonde Jazz. Die Stromrechnung der Mutter zu bezahlen, das wünscht sich Fanta.

Nur Rasaq (Roxana Samadi) sträubt sich. Sie arbeitet als Zahnarzthelferin. Sie wird bald einen braven muslimischen Burschen heiraten. Sie will nicht in Schwierigkeiten geraten. Aber wie heißt es so schön? Mitgefangen, mitgehangen, so leicht entkommt man nicht.

Man könnte „Para – Wir sind King“ als Studie betrachten, wie Cliquen funktionieren, wie stark manchmal das Wir ist und wie schwach das Ich, wie wunderbar diese Verbundenheit ist und wie schrecklich. Man könnte diese Serie als Crashkurs in Jugendsprache verstehen, wobei sich das Berliner Vokabular von dem in Wien erstaunlich wenig unterscheidet und Anglizismen offenbar unabhängig vom Milieu eine große Rolle spielen. Oder man nimmt das ganze einfach als packende Gangster-Story: Vier weibliche Nachwuchs-Kriminelle legen sich mit Polizei und der Mafia an. Das geht manchmal gut – die Gucci-Verkäuferin macht große Augen, das ist lustig – und manchmal schief. Dann hört der Spaß sich auf. Dann wird es schnell sehr bitter.

Kokain und Vokabeln

Wie immer: Das alles funktioniert nur, weil die Macher von „4 Blocks“ in ihrem Nachfolgeprojekt, das letztes Jahr auf TNT zu sehen war und jetzt von Amazon Prime übernommen wurde, jede einzelne ihrer Figuren erstaunlich ernst nehmen, ihren Kummer, ihre Wut, ihre Wünsche, und nicht nur in den Dienst einer rasanten Geschichte stellen. Und so ist die Serie am schönsten, wenn sie sich Zeit nimmt, innehält, wenn etwa Hajra nicht gerade das große Wort führt oder eine Line zieht, sondern nach durchfeierter Nacht nach Hause zu ihren Eltern kommt, sich an ihren schwer kranken Vater schmiegt und mit ihrer Mutter ein paar liebevolle Worte wechselt, bevor die Situation eskaliert, wie offenbar so oft schon. Wenn Fanta – die einzige aus der Clique, die noch zur Schule geht – im Großraumbüro putzt und ihre Mutter sie dabei Französischvokabeln abfragt. Oder wenn die vier einfach mit dem Bus von der Party nach Hause fahren, noch immer aufgeregt und dabei schon ein bisschen müde. Wie die Freundinnen denn ihren Verlobten fänden, fragt Rasaq. „Wenn du ihn magst, mag ich ihn auch“, sagt Hajra lapidar. Da lächelt Rasaq und sagt: „Du magst ihn sehr!“

Wenn man sich von der zweiten Staffel, die es ob des heftigen Cliffhangers wohl geben wird müssen, etwas wünschen dürfte: Mehr Momente wie diese, mehr Weddinger-Kiez-Alltag, den die Autorinnen ganz offensichtlich und auch nach eigenen Worten gründlich recherchiert haben. Dann schauen wir auch garantiert weiter.

„Para – Wir sind King“: Mit Soma Pysall, Jeanne Goursauld, Roxana Samadi, Jobel Mokonzi. Regie: Özgür Yildrim. Sechs Folgen à 60 Minuten, produziert von TNT, seit Kurzem auf Amazon Prime, ebenso auf Sky.

