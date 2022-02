Was würde ein Aus der Pipeline Nord Stream für Europa bedeuten?

Angesichts der Ukraine-Krise steht auch ein Aus von Nord Stream 2 als Sanktion gegen Russland zur Debatte. Die Frage ist nicht wie viel Gas nach Europa kommt, sondern auf welchem Weg.

Für US-Präsident Joe Biden ist die Sache klar: Komme es zu einer russischen Invasion in der Ukraine, werde es die Pipeline Nord Stream 2 nicht geben, sagte er am Montag. Die mögliche Sanktion soll Russland wehtun. Aber welche wirtschaftliche Bedeutung hat die politisch umstrittene Gasleitung, die von Ust-Luga am finnischen Meerbusen bis zum deutschen Greifswald am Grund der Ostsee verläuft, für Europa?

1. Braucht Europa Nord Stream 2, um seinen Gasbedarf in Zukunft decken zu können?

Die Frage bei Nord Stream 2 ist nicht, ob die Ostsee-Pipeline abgedreht wird, sondern ob sie überhaupt in Betrieb genommen wird. Also nein, Europa ist auf die Gasleitung nicht angewiesen. Die Kapazitäten haben bisher ausgereicht, um genügend Gas aus Russland zu importieren. Und sie werden es noch auf absehbare Zeit tun.