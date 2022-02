Personalentscheidungen: Von kleinen und großen Deals

Nicht jede Postenentscheidung ist juristisch relevant. Aber oft intransparent. Was war – und was sich ändern könnte.

Gleich zu Beginn sei an dieser Stelle festgehalten: Nicht jeder Posten, der von der Spitzenpolitik besetzt wird, muss gleich ein Problem sein. In den vergangenen Tagen wurden einige Personalentscheidungen publik. Einige sind gesetzlich in der Hand der Politik. Manche sind moralisch zu hinterfragen. Andere könnten strafrechtlich relevant sein. Gemeinsam haben sie alle, dass sie bisher intransparent abgelaufen sind. Die Öffentlichkeit sollte nicht wissen, was sich Parteien im Hintergrund ausmachten.