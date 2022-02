Nachbarn angesteckt: Ermittlungen gegen Kärntnerin

Eine Frau soll die Quarantäne nicht eingehalten haben, ein Nachbar starb an Covid-19. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung gegen eine Kärntnerin, die sich nach ihrer Infizierung mit Covid-19 nicht an die Quarantäne gehalten haben soll. Dabei hat sie möglicherweise ihren pensionierten Nachbarn angesteckt, der im selben Mehrparteienhaus lebte und im Jänner an den Folgen einer Corona-Erkrankung starb. Einen Bericht der „Kleinen Zeitung“ vom Dienstag bestätigte Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Laut „Kleine Zeitung“ hat sich die Frau im Dezember mit dem Coronavirus infiziert. Sie habe es aber nicht so genau mit der Quarantäne genommen. Nach Beschwerden von Nachbarn wurde die Polizei aktiv. Der Verdacht ist, dass die Frau den Mann bei einer Begegnung im Stiegenhaus angesteckt hat. Für die Staatsanwaltschaft gilt es nun zu klären, ob es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Tod des Mannes und der Erkrankung der Frau und ihrem Umgang damit gibt. Eine Obduktion wurde Ende Jänner angeordnet, das Ergebnis des gerichtsmedizinischen Gutachtens steht noch aus.

Weniger Contact Tracing

Unterdessen wird in Kärnten das Contact Tracing weiter reduziert. Familienangehörige von infizierten Personen sind seit dem Wochenende nicht mehr Gegenstand des Contact Tracings. Das teilte Landessprecher Gerd Kurath am Montag bei einer Videokonferenz mit. Neuinfizierte innerhalb von Haushalten müssten die Gesundheitshotline 1450 anrufen, den angeordneten PCR-Test machen, kämen dann in Absonderung und erhielten den Bescheid und schließlich das Genesungszertifikat.

(APA)