Norweger Ruud erster Olympiasieger im Big Air der Freestyler

Der 21-jährige Norweger wurde nach dem Sieg in der Qualifikation auch im Finale seiner Favoritenrolle auf der Schanze in Peking gerecht.

Der erste Olympiasieger im Big Air der Ski-Freestyler heißt Birk Ruud. Der 21-jährige Norweger wurde nach dem Sieg in der Qualifikation auch im Finale seiner Favoritenrolle auf der Schanze in Peking gerecht und siegte am Mittwoch vor Colby Stevenson aus den USA und dem Schweden Henrik Harlaut.

Dank zwei nahezu perfekten Sprüngen - unter anderem einem "Switch left triple 1980" mit fünfeinhalb Drehungen - stand der Sieg Ruuds bereits vor dessen letztem Versuch fest, so dass es sich der Norweger leisten konnte, seinen Triumph mit einer Landesfahne in der Hand zu bestreiten. Der zu den großen Stars der Szene zählende Norweger wird auch im Slopestyle und in der Halfpipe antreten.

Aus österreichischer Sicht waren Matej Svancer und Daniel Bacher bereits in der Qualifikation gescheitert.