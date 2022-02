Corona-Experte Bernd Lamprecht erhält Professur

Der Lungenspezialist tritt den Lehrstuhl für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie an der Johannes Kepler Universität in Linz an.

Bernd Lamprecht, der wegen seiner umfassenden Expertise über die Pandemie einer der begehrtesten Ansprechpartner für Journalisten ist und über Österreichs Grenzen hinaus Bekanntheit erlangte, erhält eine Professur an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz.

Der Lungenspezialist tritt den Lehrstuhl für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie an. Bereits seit 2013 leitet er die Klinik für Lungenheilkunde, die nun zur Universitätsklinik wird. Das bedeutet, dass schrittweise Lehrstühle etabliert und die Vorstände durch ein universitäres Berufungsverfahren ausgewählt werden.

"Durch die Medizinische Fakultät der JKU erwarte ich eine Stärkung der medizinischen Kompetenz in Oberösterreich, einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der medizinischen Versorgung und einen kräftigen Impuls für die Wissenschaft", sagt Lamprecht.

Seine laufenden und geplanten Forschungsprojekte zielen unter anderem auf bessere Behandlungsmöglichkeiten bei Lungenkrebs sowie Diagnostik und Therapie von Atemwegsinfektionen ab.

Mehrere Auslandsaufenthalte

Lamprecht wurde 1976 geboren. Er hat in Innsbruck Medizin studiert und 2002 promoviert. 2012 folgte die Habilitation im Sonderfach Pneumologie an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg.

Forschungsaufenthalte und Fellowships führten ihn unter anderem nach Spanien (International Center for Advanced Respiratory Medicine, Fundación Caubet-CIMERA, Bunyola) und in die USA (Kaiser Permanente Center for Health Research in Portland, Oregon).

(red.)