38.309 Neuinfektionen, 22 Todesfälle

Während die Neuinfektionen wieder deutlich ansteigen, sinken die Spitalszahlen leicht. Auf den Normalstationen werden 2056 und auf den Intensivstationen 185 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19 Infektion behandelt.

Nach einem tagelangem Abwärtstrend steigen die Infektionszahlen in Österreich am heutigen Mittwoch wieder deutlich an. Die Ministerien melden 38.309 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 39.410, am Vortag 27.087. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt mit 32.677 deutlich darunter. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern beträgt heute 2560,7.

In den Spitälern gehen die Zahlen im Gegensatz zum Trend der letzten Wochen leicht zurück. Auf den Normalstationen werden 16 weniger Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt als am Vortag. Insgesamt gibt es derzeit 2056 Hospitalisierte im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Auch auf den Intensivstationen geht die Zahl der zu Behandelnden zurück. 185 Schwerkranke brauchen mit heutigem Stand eine intensivmedizinische Betreuung.

Seit gestern sind 22 weitere Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Pandemie hat seit März 2020 bereits 14.293 Menschenleben gefordert, 150 allein in der vergangenen Woche. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 160 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

345.603 aktive Fälle waren am Mittwoch bestätigt, um 2.705 mehr als am Vortag. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich knapp 2,15 Mio. bestätigte Corona-Fälle gegeben, genesen sind seither rund 1,79 Mio. Menschen.

