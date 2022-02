Die Looks der Brit-Awards

(c) 2022 Getty Images

Für Aufsehen sorgte Adeles Schmuck am linken Ringfinger.

In Zeiten wie diesen sind Rote-Teppich-Events zur Seltenheit geworden. Die Brit-Awards überzeugten mit einer Glamour und einem Verlobungsgerücht.

Die absolute Gewinnerin des Abends - Sängerin Adele - überzeugte auch mit ihrem Outfit. Sie trug ein schwarzes Abendkleid mit tiefem Ausschnitt, gesäumt von einem gepunktetem Meshkragen, von Armani Privé. Für Aufsehen sorgte vor allem ein großer Ring an ihrem linken Ringfinger - in den sozialen Netzwerken wird schon über eine etwaige Verlobung mit dem Sportagenten Rich Paul spekuliert.

Die Gewinnerin des Abends: Adele. (c) 2022 Getty Images

Ed Sheeran, der in den neu zusammengelegten Kategorien gegenüber Adele den Kürzeren zog, erschein im blitzblauen Samtanzug, speziell angefertigt von Etro.

Blitzblau und samtig: Der Anzug von Ed Sheeran. (c) 2022 Getty Images

Die Sängerin Anne-Marie in einem Look von Philosophy di Lorenzo Serafini: ein schwarzes Lederjackett zu schwarzen Skinnyjeans und einem geschnürten Bralette.

(c) 2022 Getty Images

Outfit mit Referenzen

Die britische Radiomoderatorin und DJane Maya Jama zollte mit ihrem Outfit einem Look der Kultsängerin Cher Tribut. Sie trug einen schwarzes, zweiteiliges Outfit, bestehend aus einem Crop-Top mit dünnen Trägern und einem langen, enganliegenden Rock, der an der Hüfte mit Cut-Out-Muster abschloss. Dazu kombinierte sie einen langen, schwarzen Schal. Designt wurde das Outfit, von Mônot, einem libanesischen Label, das bereits von Kendall Jenner oder Demi Moor getragen wurde.1986 erschien Cher in einem ähnlichen Ensemble bei der Oscarverleihung.

Tribut an Cher: Das Outftit von Maya Jama. (c) 2022 Getty Images

Ebenfalls in Mônot: Pussycatdoll Ashley Roberts. (c) 2022 Getty Images

Die Kombi machts

Mit einem gemeinsamen Ensemble aus karierten Cardigans, Pullover und Anzughosen präsentierte sich die Band Glass Animals.

Very british: Die Band Glass Animals koordinierte Outfits. (c) 2022 Getty Images

Ebenfalls in Kombination aufgetreten: Die italienische Rockband Måneskin in einem Outfits aus Rüschen und Latex von Gucci.

Rüschen und Latex kombinierte die Band Maneskin. (c) 2022 Getty Images

(red)