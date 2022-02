Südkorea gibt wegen Omikron Vorzeige-Strategie auf

Massentests und Kontaktverfolgung seien angesichts der hohen Infektionszahlen nicht mehr umsetzbar, sagt die Regierung. Am Dienstag erreichte das Land einen Negativrekord an Neuinfektionen.

Massentests und kompromisslose Kontaktverfolgung: So lautete die Zauberformel Südkoreas im Kampf gegen das Coronavirus. Doch wegen steigender Infektionszahlen aufgrund der Omikron-Variante rückt der ostasiatische Staat von seiner weltweit gerühmten Strategie ab. Dem Land gehen die Ressourcen aus: Bis jetzt überprüften die Gesundheitsbehörden selbst junge Patienten mit einem niedrigen Risiko für schwere Infektionen mit GPS und täglichen Kontrollen.

Dieses Vorgehen habe zu hohe „soziale und wirtschaftliche Kosten“, sagte der ranghohe Gesundheitsbeamte Sohn Young Rae am Mittwoch. Darum soll eine neue Strategie in Kraft treten. Der Fokus liegt auf Risikogruppen: Das Ziel sei nun, besonders gefährdete Menschen zu testen und zu behandeln, um unter anderem einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern.

Südkorea überstand die bisherige Pandemie ohne nationalen Lockdown und erreichte 2021 ein Wirtschaftswachstum von vier Prozent – das höchste seit elf Jahren. 86 Prozent der 52 Millionen Einwohner sind doppelt geimpft. Doch Omikron führte nun auch im Vorzeigeland zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen: Am Dienstag wurde ein Rekordwert von mehr als 49.500 Neuinfektionen verzeichnet – eine Verdoppelung binnen einer Woche.

Lockdown für Stadt in China

Seoul fuhr damit einen konträren Kurs zu China. Doch auch Pekings Null-Covid-Politik wird angesichts der Omikron-Variante vor die Probe gestellt. Am Mittwoch ging eine weitere Stadt in den Lockdown, nachdem am Wochenende mehr als 100 Infektionen entdeckt worden waren: Die 3,6 Millionen Bewohner des südwestlich gelegenen Baise sollen nicht mehr vor die Tür gehen. Auch Verkehrsanbindungen in und aus der Stadt wurden weitestgehend gestoppt.

(red.)