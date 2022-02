Was Österreich von Dänemark lernen kann

(c) Steffen Trumpf / dpa / picturedesk.com (Steffen Trumpf)

Auf den Straßen Kopenhagens erinnert kaum etwas an die Pandemie, alle Corona-Maßnahmen wurden aufgehoben.

Ohne drohende Überlastung der Krankenhäuser und insbesondere der Intensivstationen gibt es auch keine Freiheitsbeschränkungen für die Bevölkerung. Die Konsequenz und Weitsicht mancher Länder sind beachtlich.

Wenn nach zwei Jahren Pandemie eine Erkenntnis unbestritten ist, dann die, dass in der Bekämpfung der Coronakrise kein Land alles richtig oder alles falsch gemacht hat. Gegenüberstellungen sind ohnehin nur bedingt aufschlussreich, weil bei der Bewertung unterschiedlicher Strategien auch Faktoren wie die Altersstruktur der Bevölkerung, Besiedelungsdichte, klimatische Verhältnisse und die Qualität des Gesundheitssystems berücksichtigt gehören.

Das bedeutet aber nicht, dass Vergleiche gar nicht zulässig sind und von den Erfahrungen anderer Länder nicht profitiert werden kann. Von Ländern wie etwa Dänemark, in dem mit Anfang Februar sämtliche Coronamaßnahmen aufgehoben wurden, weil Covid-19 nicht mehr als „gesellschaftskritische Krankheit“ angesehen wird.

Sogar die Masken- und Quarantänepflicht sind gefallen – was angesichts der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen bemerkenswert ist und eine nähere Betrachtung verdient.