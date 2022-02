Ex-Dynastie Savoyen und Italien streiten um Juwelen

Die Nachkommen des letzten italienischen Königs, Umberto II., verklagen den Staat: Sie fordern Diademe, Ohrringe und Halsketten, die in der Banka d'Italia gelagert sind, zurück.

Italiens Ex-Königsfamilie, das Haus Savoyen, verlangt vom italienischen Staat die Rückgabe von Familienjuwelen, die sich seit 1946 in den Tresoren der Notenbank in Rom befinden und startet deswegen ein Justizverfahren: Die Dynastie hat den Staat verklagt und fordert die Rückgabe des Schmucks. Ein Gericht muss sich am 7. Juni zu dem Fall äußern, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Mittwoch.

Vor Gericht werden die Kinder des letzten italienischen Königs Umberto II., Vittorio Emanuele, Maria Beatrice, Maria Pia und Maria Gabriella, erscheinen. Der Staat wird von Mitgliedern der Regierung, etwa des Wirtschaftsministeriums und der Notenbank, vertreten. Gestritten wird um Diademe, Ohrringe und Halsketten im Wert von circa 300 Millionen Euro, die im Gegensatz zu anderen Vermögenswerten der ehemaligen Königsfamilie nie beschlagnahmt, sondern nur in den Tresoren der Banka d'Italia deponiert wurden.

Aus diesem Grund können die Juwelen nun von den Erben des letzten Königs von Italien, Umberto II., beansprucht werden, lautet die These der Savoyen-Anwälte. Die Juwelen sind seit dem 5. Juni 1946, drei Tage nach dem Referendum, das das Ende der Monarchie in Italien besiegelte, in der Zentralbank unter Verwahrung.

„Juwelen gehören uns“

"Diese Juwelen gehören uns, und weil sie persönliches Eigentum sind, haben wir das Recht, sie zurückzubekommen", so der Standpunkt der Kinder von Umberto II. Die Notenbank hatte diese Forderung der Ex-Königsfamilie zurückgewiesen. Die Rückgabe der Juwelen könne nur mit Zustimmung der italienischen Regierung erfolgen. Die Banca d'Italia sei offiziell der "bloße Verwalter" der Edelsteine.

Daraufhin beschlossen die Kinder des letzten italienischen Königs den Gang vor Gericht. Damit wollen sie die 6.732 Brillanten und 2.000 Perlen in verschiedenen Größen, die an Halsketten, Ohrringen, Diademen und Broschen angebracht sind, zurückbekommen. Niemand hat jemals eine offizielle materielle Schätzung dieser Gegenstände vorgenommen, die auch von unschätzbarem historischen und kulturellen Wert sind.

