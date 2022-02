Shaun White: Der herbeigesehnte Paukenschlag

(c) imago images/VCG (via www.imago-images.de)

Halfpipe. Shaun White hört nach den Peking-Spielen auf. Obwohl Gold dieses Mal außer Reichweite ist, könnte der Mann, der Snowboarden erst in den Mainstream brachte, der dezimierten Branche das größtmögliche Abschiedsgeschenk machen.

Die Entscheidung fiel am Kitzsteinhorn. „Ich war auf dem Weg nach unten, weil mein Knöchel schmerzte. Ich habe mich verfahren und musste diesen Sessellift nehmen“, erzählt Shaun White von diesem Tag im vergangenen November. „Ich war alleine, das Skigebiet hat langsam zugesperrt. Ich habe gesehen wie die Sonne untergeht und da hat es mich überwältigt: Das war's, das sind die Zeichen.“

Das Halfpipe-Finale bei den Winterspielen in Peking (Freitag 3.25 Uhr Mesz) wird der letzte Wettkampf des erfolgreichsten Snowboarders der Geschichte sein. Drei Mal hat Shaun White Olympiagold gewonnen (2006, 2010, 2018), bei seinen fünften Spielen nun in China ist er nur Außenseiter, die Qualifikation hat er auf den letzten Drücker, dann aber doch souverän als Vierter geschafft. Nun, da die Snowboarder endlich bei Olympia angekommen sind, verabschiedet sich mit dem 35-jährigen Kalifornier jener Mann, der den Sport der Rebellen und Außenseiter erst in den Mainstream geführt hat. Neues Aushängeschild ist keines in Sicht.