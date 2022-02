Ärztekammer: Szekeres vs. Steinhart, die Dritte

Ab 22. Februar wird die neue Standesvertretung gewählt. Das Duell lautet erneut Thomas Szekeres gegen Johannes Steinhart. Doch die MFG will sich einmischen.

Demnächst wird gewählt. Nicht auf Bundes- und auch nicht auf Landesebene (als nächstes ist Niederösterreich im Jänner 2023 an der Reihe), aber in den Ärztekammern. Den Anfang macht am 22. Februar Tirol, die anderen Bundesländer folgen von Mitte März bis Mitte April. Wahlberechtigt sind in ganz Österreich rund 48.000 Ärzte. Aus dem Kreis der neun Landespräsidenten wird dann am 24. Juni der Präsident der Bundes-Ärztekammer gewählt.

Amtsinhaber Thomas Szekeres strebt eine weitere Periode an. Doch dafür muss der 59-Jährige zunächst in Wien (19. März) wiedergewählt werden, wo es erneut zum Duell mit dem ÖVP-nahen Vizepräsidenten Johannes Steinhart kommt. Dessen „Vereinigung Österreichischer Ärzte“ war sowohl 2012 als auch 2017 stimmenstärkste Partei geworden. Aber beide Male gelang es dem zweitplatzierten Szekeres – 2012 an der Spitze der Sozialdemokratischen Ärzte, 2017 mit eigener Liste – eine Koalition gegen Steinhart zu schmieden. Vor fünf Jahren setzte sich Szekeres auch auf Bundesebene durch.

Nun versucht er es erneut mit der „Liste Szekeres“ – und rechnet sich gute Chancen aus. Denn die Ärztekammer, sagt der Präsident, habe eine wesentliche Rolle in der Pandemie gespielt. Steinhart, der die Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte leitet, sieht das anders. Er will eine neuerliche „Koalition der Verlierer“ verhindern und verhehlt nicht, dass er – „wenn es gewünscht werden sollte“ – auch die Führung der Bundeskammer übernehmen würde.

Wer fürchtet sich vor der MFG?

Die große Unbekannte ist auch bei den Ärztekammerwahlen die impfkritische MFG. Mit dem Gynäkologen und Allgemeinmediziner Christian Fiala als Spitzenkandidat will man als „MFG-Liste“ zumindest in Wien (wo die Einreichfrist nächste Woche endet) und Niederösterreich antreten. Das Ziel sei, die Ärztekammer „wieder in eine Interessensvertretung umzuwandeln – jene der Ärzte und damit auch jene der Patienten“, sagt Fiala zur „Presse“. Es gebe eine „unglaubliche Empörung“ über die Kammerspitze. Vor allem der „autoritäre Führungsstil“ des Präsidenten behage vielen Kollegen nicht.

Szekeres aber will sich vom Antreten der MFG nicht aus der Ruhe bringen lassen. In der Ärzteschaft seien die Impfgegner eine Minderheit, daher könne man die Wahl der Standesvertretung nicht mit allgemeinen Wahlen vergleichen. Im Herbst war die MFG in den oberösterreichischen Landtag eingezogen und zuletzt – mit 17 Prozent – auch in den Gemeinderat von Waidhofen/Ybbs.

Viermal Generationenwechsel

In vier Länderkammern kommt es heuer zu einem Generationenwechsel an der Spitze: Christoph Reisner in Niederösterreich, Michael Lang im Burgenland und Michael Jonas in Vorarlberg kandidieren nicht mehr. In Tirol endet gar eine Ära: Artur Wechselberger, seit 1990 im Amt und von 2012 bis 2017 auch Präsident der Bundeskammer, geht in Pension. In Oberösterreich tritt Peter Niedernmoser erneut an – wie Karl Forstner in Salzburg und Petra Preiss, die einzige Präsidentin, in Kärnten. Bedeckt hält sich vorerst noch der Steirer Herwig Lindner. Amtsmüdigkeit wird ihm aber nicht nachgesagt.

Auch die Apotheker wählen

Wahlen stehen auch in der Apothekerkammer an. Und wie bei den Ärzten bewirbt sich die Amtsinhaberin, nämlich Ulrike Mursch-Edelmayr, um einer weitere fünfjährige Periode. Die eigentlich Wahl hat schon am 25. Jänner stattgefunden. 1549 selbstständige und 5404 angestellte Apotheker wählten jeweils 17 Mitglieder für den Kammervorstand, außerdem je 36 Mitglieder bzw. 36 Ersatzmitglieder für die Delegiertenversammlung. Diese insgesamt 178 Personen bestellen am 30. März das Präsidium.



