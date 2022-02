EU-Richtlinie soll Mitspracherecht für Aktionäre verbessern

Die EU-Richtlinie SRD 2 soll die Investorenrechte stärken und die Kommunikation verbessern. In der Praxis gibt es aber noch einige Hürden zu bewältigen.

Einfaches europaweites Mitspracherecht für Aktionäre auf der Hauptversammlung. Das sollte die Richtlinie, die im September 2020 in Kraft getreten ist, umsetzen. Ziel der Shareholder Rights Directive 2 (SRD 2) ist eine Richtlinie der Europäischen Union über Aktionärsrechte, welche die Zusammenarbeit von börsenotierten Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum stärken soll. Vereinfacht gesagt: Die Aktionäre müssen sich beispielsweise nicht mehr darum kümmern, das Datum der Hauptversammlung selbst ausfindig zu machen, sondern werden von den Unternehmen direkt eingeladen. Außerdem soll der Zugang zu Informationen in grenzüberschreitenden Konstellationen verbessert werden.

„Gut gewollt, aber schlecht umgesetzt“, resümiert Florian Beckermann, da die Richtlinie nun schon in die dritte Saison geht und sich immer mehr Probleme offenbaren.