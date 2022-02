Trotz Entwicklungshilfe ist China noch lange keine Eishockey-Nation

Der Gastgeber setzt auf gleich 16 Legionäre, dennoch befand der Weltverband die Auswahl eigentlich für zu schwach für das Olympia-Debüt.

Peking. Chinas Star heißt Jieke Kailiaosi. Nicht einmal in der Eishockey-Welt ist das ein klingender Name, auch weil der Verteidiger im NHL-Rampenlicht einen anderen auf dem Trikot stehen hatte: Jake Chelios. Der Sohn von Legende Chris Chelios, der dreimal den Stanley Cup gewonnen und die USA viermal bei Olympia vertreten hat, absolvierte einst fünf Partien für die Detroit Red Wings. Er ist damit einer von drei Spielern in der chinesischen Olympia-Auswahl, der Erfahrung in der stärksten Liga der Welt vorweisen kann. Die anderen sind sein ursprünglicher US-Landsmann Simisi Jieruimi (eigentlich Jeremy Smith) und der gebürtige Kanadier Ye Jinguang (Brandon Yip) mit zehn bzw. 174 NHL-Einsätzen.

Es sind elf Kanadier, drei US-Amerikaner, ein Russe und lediglich neun gebürtige Chinesen, mit denen der Olympia-Gastgeber heute (14.10 Uhr, live Eurosport) zum Vorrundenauftakt gegen die USA nicht untergehen will. Dass die Nummer 32 der Welt wettbewerbsfähig genug ist, um in der „Todesgruppe“ mit den USA, Kanada und Deutschland zu bestehen, daran äußerte auch der Eishockey-Weltverband ernsthafte Zweifel und stellte den erstmaligen Rückzug der Gastgebernation zur Diskussion. Ausgerechnet die Absage der NHL, ihre Profis für die Winterspiele abzustellen, wurde zu Chinas großem Glück und wendete diese Blamage noch ab.