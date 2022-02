Ulrich Tukur: Elektrifiziert vom Swing

Seine Liebe zur Musik der 1920er-Jahre führte Ulrich Tukur überhaupt erst zum Schauspiel. Jetzt gastiert der deutsche Schauspieler mit seinen Rhythmusboys in Wien. Ein Vorab-Interview im Theater Akzent.

Einen Charakter wie Ulrich Tukur als Sänger in einem Musical einzusetzen war ein Wagnis. Peter Weck ging es 1990 ein. Doch sein hausgemachtes Musical „Freudiana“ lief dann nicht so rund wie er es sich wohl gewünscht hätte.

Für Tukur blieb die Erkenntnis, dass er sich als Musicalsänger nicht wirklich eignet. Und die Liebe zur Stadt. „Wien ist einfach großartig. Natürlich hat sich vieles in der Zwischenzeit verändert, die kuriosen Inseln der Vergangenheit, die ich 1990 noch vorfand, sind fast alle verschwunden. Weinhäuser, in denen wortkarge Männer mit Hitlerbärtchen saßen. Das herrliche Café Schmid Hansl. Wie oft waren wir im Café Donauwelle neben dem Theater! Fräulein Maria schmetterte Opernarien zu einem verstimmten Klavier. Wir lagen unterm Tisch vor Lachen. In dieser Zeit ist mir mein privates Leben komplett um die Ohren geflogen. Die Stadt war sehr sinnlich, hat meine erste Ehe zerstört und mir den Teppich unter den Füßen weggezogen. Trotzdem will ich's nicht missen.“