So listig stellt man Diktatoren kalt

Wie „Good Bye Lenin“, nur in echt: Nach seinem Koma gaukelte man dem portugiesischen Autokraten António Salazar fast zwei Jahre lang vor, er sei noch an der Macht. Die Details der Farce sind nun in einem Buch nachzulesen.

Erinnern Sie sich noch an „Good Bye Lenin“? Der deutsche Kinofilm von 2003 war so erfolgreich, dass sich sein haarsträubender Plot ins kollektive Gedächtnis eingeprägt hat: Eine fanatische Anhängerin der DDR fällt nach einem Herzinfarkt ins Koma. Sie erwacht nach dem Mauerfall, aber jede kleinste Aufregung könnte tödlich sein. Also inszeniert ihr Sohn für sie die Illusion, der Sozialismus existiere real weiter – samt konservierter Plattenbauwohnung, Spreewaldgurken und Videos alter Sendungen. So etwas kann nur der wilden Fantasie von Drehbuchautoren entspringen? Es hatte eine Entsprechung im echten Leben, von weltpolitischem Format.